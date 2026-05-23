Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Северокорейские спортсменки обыграли соперниц со счетом один ноль в решающем матче женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации, передает ТАСС. Финальная игра турнира прошла в южнокорейском городе Сувон. Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Ён.

На трибунах победительниц активно поддерживали болельщики, часть из которых профинансировало правительство Республики Корея. Завоеванный кубок стал первым подобным трофеем в истории футбольного клуба «Нэкохян». За победу в престижном турнире команда получит 1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея допустила проведение матча северокорейской команды на своей территории.

Болельщики раскупили все билеты на эту полуфинальную игру за несколько часов.

В прошлом году женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой КНДР в Пхеньяне.



