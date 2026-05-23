СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

Index: Венгрия начала переговоры о поставках газа из Румынии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.