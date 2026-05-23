  • Новость часаЗахарова анонсировала поездку иностранных журналистов на место трагедии в ЛНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Starship взорвался после возвращения на Землю (видео)
    Дроны ВСУ оставили без света реанимацию в Латвии
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии
    23 мая 2026, 11:37 • Новости дня

    СМИ: Венгрия ищет замену российскому газу в Румынии

    Index: Венгрия начала переговоры о поставках газа из Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерские власти прорабатывают долгосрочный контракт на поставку около одного млрд кубометров румынского газа в год для частичной замены российского топлива, пишут местные СМИ.

    Венгрия рассматривает возможность заключения соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz на закупку газа с черноморского месторождения Neptun Deep, запуск которого намечен на 2027 год, пишет Index. Государственная корпорация MVM уже согласовала цену, близкую к стоимости российского импорта, сейчас стороны обсуждают графики и объемы поставок, которые на старте могут составить около одного млрд кубометров в год.

    По оценке венгерского издания, румынский газ способен гарантированно покрыть 20–25% объема, необходимого для замещения российского топлива.

    Источник подчеркнул значение возможного контракта: «Это был бы самый крупный шаг на пути к получению нероссийского газа по хорошей цене. Если мы не сможем это провести, то с этого момента останутся только источники, которые на порядок дороже».

    Судьба соглашения решится в ближайшие недели. Его подписание осложняет смена правительства в Венгрии и временный характер кабинета в Румынии, где действует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.

    По данным Index, если новое венгерское руководство не подпишет контракт сейчас, многолетние переговоры сорвутся и Будапешт упустит наиболее близкий и выгодный источник замены российского газа. Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия продолжит закупать нефть у России и в энергетике страна зависит от РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт планирует обнародовать часть условий долгосрочных контрактов на поставку газа из России.

    Ранее Мадьяр заявил о нежелании появления проукраинского правительства в Венгрии. Между тем, о том, что Венгрия рассматривает возможность получения энергоресурсов с крупного месторождения Neptun Deep на румынском шельфе Черного моря сообщалось еще в ноябре 2025 года.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    Комментарии (12)
    20 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия экспортирует в Армению энергоносители и сельскохозяйственную продукцию по стоимости в три раза ниже общерыночной, оставаясь главным торговым партнером Еревана, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу на заседании специальной рабочей группы сообщил, что доля России в общем товарообороте Армении достигла 36%. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции как по экспорту, так и по импорту, передает ТАСС.

    «По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», – подчеркнул Шойгу. Он добавил, что на российский рынок приходится до 98% экспорта армянской сельхозпродукции и 78% крепкого алкоголя. Шойгу также задался вопросом, на каких условиях Армения будет поставлять в ЕС абрикосы, форель и минеральную воду.

    Значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с РФ стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала радушный прием Владимира Зеленского в Ереване предоставлением трибуны неонацистскому режиму.

    Комментарии (62)
    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Комментарии (19)
    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    Комментарии (3)
    22 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    @ TIBOR ILLYES/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии приняли решение закрыть внутренний рынок для украинских аграриев, одновременно отказавшись от планов по выходу из-под юрисдикции Международного уголовного суда.

    Правительство государства решило ограничить ввоз аграрной продукции с украинской территории, передает ТАСС. Кроме того, страна передумала покидать Международный уголовный суд. Информацию об этом сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    «Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», – написал политик в социальной сети. При этом глава кабинета министров не привел подробностей о причинах принятых решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Петер Мадьяр заявил о намерении сохранить членство Венгрии в Международном уголовном суде.

    В прошлом году венгерское правительство инициировало процедуру выхода из этой инстанции на фоне визита Биньямина Нетаньяху.

    Ранее Будапешт категорически отказывался отменять запрет на поставки украинского зерна ради защиты собственных фермеров.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Эксперты допустили рост цен на нефть Brent до 200 долларов за баррель в случае затяжной блокировки судоходства в Ормузском проливе. По оценкам аналитиков, перебои уже привели к сокращению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки и создали риски для мировой торговли и экономики Европы.

    Перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки, передает Интерфакс. Производство сжиженного природного газа снизилось на 80 млн тонн, затронув 20% глобального рынка.

    «Чем дольше продлится закрытие, тем сильнее будет влияние на цену энергоносителей, на активность в промышленном секторе, торговые потоки и темпы роста мировой экономики», – отметил представитель компании Wood Mackenzie Питер Мартин.

    Специалисты рассматривают три варианта развития событий. При самом благоприятном исходе движение судов восстановится в июне, а стоимость марки Brent к концу года опустится до 80 долларов за баррель. Если мирные переговоры затянутся до сентября, дефицит сырья сохранится до третьего квартала 2026 года.

    Наихудший сценарий предполагает блокировку пролива до конца года, что приведет к взлету котировок до 200 долларов за баррель. Мартин уверен, что подобное развитие событий станет серьезной проверкой устойчивости мировой торговли, а экономика Евросоюза сократится на 1,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild предрекло рост стоимости барреля нефти до 200 долларов. Блокада Ормузского пролива снизила апрельский экспорт сырья из Ирака в девять раз. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер ожидает нормализацию ситуации на мировом рынке только к 2027 году.

    Комментарии (60)
    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    Комментарии (4)
    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    Комментарии (5)
    21 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    МИД указал Армении на невозможность «танцевать на двух свадьбах»
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона категорически не согласна с намерением Еревана оставаться в ЕАЭС лишь до момента вступления в Евросоюз, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    «Одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», – приводит его слова РИА «Новости» по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

    Галузин добавил, что принимать ту линию, которую проводит армянское руководство, Россия не станет, «такие подходы нас устроить не могут».

    Российский дипломат отметил, что в Армении сегодня присутствуют представители ЕС, которые и занимаются вмешательством во внутренние дела страны.

    «Россия во внутренние дела Армении не вмешивается. Это делают как раз представители блока Евросоюза, куда армянское руководство пытается вести свою страну», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД возмутились реакцией Еревана на угрозы Зеленского России. Галузин заявил, что Запад старается отдалить Центральную Азию от России, а также указал на то, как Запад использует Армению против России.

    Комментарии (6)
    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    Комментарии (8)
    22 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, очевидно, опасаясь, что действующий контракт могут пересмотреть в сторону повышения и пытаясь сыграть на опережение в целях обвинения России в нарушении.

    «По вопросу подорожания газа – такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», – заявил глава армянского правительства на брифинге, передает ТАСС.

    Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном отметил существенную разницу между стоимостью энергоносителей для Армении и стран Европы. По словам российского лидера, европейские цены превышают 600 долларов за тысячу кубометров, в то время как Ереван закупает газ по 177,5 доллара за аналогичный объем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Армении Ален Симонян пригрозил выходом страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае подорожания российского газа.

    Позже политик исключил возможность заморозки участия республики в Евразийском экономическом союзе.

    21 мая министр экономики республики Геворг Папоян сообщил о разработке специальных механизмов на случай изменения тарифной политики.

    Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу напомнил о поставках энергоносителей Еревану по ценам в три раза ниже рыночных.

    Комментарии (5)
    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск заявил о единой позиции Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена ЕС без права голоса

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    @ IMAGO/Noah Wedel/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    Комментарии (2)
    23 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе

    ЕС: Инициатива Мерца по Украине вскрыла раскол внутри Европы

    ЕС: Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложение канцлера Германии дать Украине ассоциированное членство в ЕС вызвало скепсис европейских дипломатов и обострило внутренние разногласия в союзе.

    Инициатива канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предусматривающая предоставление Украине статуса ассоциированного члена ЕС, встретила холодный прием в столице объединенной Европы, пишет The European Conservative. Издание отмечает, что европейские дипломаты сомневаются в юридической состоятельности этой идеи и видят препятствия для ее реализации без изменения действующих законов союза.

    «Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что инициатива немецкого канцлера по Украине обнажила глубокий внутренний кризис в ЕС и выявила серьезные разногласия между странами блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Киеву план ассоциированного членства в ЕС с урезанным набором привилегий и неопределенными гарантиями безопасности. Ранее Мерц считал нереалистичным скорое присоединение Украины к ЕС.

    Кроме того, в отдельном письме руководству институтов Евросоюза Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС в рамках этого ассоциированного статуса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Грузия заменила символику ЕС на религиозную
    На Украине осудили Верку Сердючку за песни на русском языке
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма
    Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа