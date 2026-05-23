Сборная ДР Конго оказалась под угрозой пропуска ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальная команда ДР Конго по футболу может лишиться участия в чемпионате мира 2026 года из-за эпидемии вируса Эболы в стране, передает ТАСС. По данным телеканала ESPN, окончательное решение будет зависеть от соблюдения командой карантинных требований в Бельгии, где сборная сейчас проводит тренировочные сборы и планирует товарищеские матчи.

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани заявил, что команда должна находиться в карантине в течение 21 дня перед выездом в США.

«Мы очень четко дали понять Конго, что они должны держать карантин в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня», – сказал он. По его словам, власти уведомили правительство ДР Конго, что без карантина сборная рискует лишиться возможности въехать в Соединенные Штаты, где ожидается проведение части матчей.

Ранее сборная ДР Конго отменила запланированные сборы в Киншасе из-за эпидемии и перенесла подготовку в Бельгию. На групповом этапе чемпионата мира команда должна сыграть с Португалией, Узбекистаном и Колумбией: две встречи пройдут в США, еще одна в Мексике, турнир также примет Канада и он состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала более 750 предполагаемых случаев заражения Эболой и 177 предполагаемых смертей в ДР Конго и Уганде.

Ранее ВОЗ признала эпидемию лихорадки Эбола в этих странах чрезвычайной ситуацией международного уровня. До этого США отказали в выдаче виз пяти футболистам сборной Ирака для участия в чемпионате мира 2026 года.