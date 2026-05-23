Цены на топливо в Индии выросли в третий раз за девять дней

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость бензина и дизеля выросла на 0,87 рупии за литр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Press Trust of India. В Нью-Дели один литр бензина теперь стоит 99,51 рупии, а дизельного топлива – 92,49 рупии.

Подорожание горючего зафиксировано и в других городах страны. Это первое за четыре года повышение цен в общенациональном масштабе, вызванное стремлением нефтяных госкомпаний минимизировать убытки от конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в мае премьер-министр Нарендра Моди обратился к гражданам с призывом экономить топливо. Это связано с мировым энергетическим кризисом, спровоцированным напряженной экономической ситуацией из-за конфликта США с Ираном.

Нью-Дели запросил у Вашингтона продление лицензии на закупку российской нефти.

Премьер-министр Нарендра Моди ради экономии горючего сократил размер своего правительственного кортежа вдвое.