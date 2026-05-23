  ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    СМИ заметили новый признак подготовки США к удару по Ирану
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    23 мая 2026, 11:06 • Новости дня

    В ООН высоко оценили организацию KazanForum

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Позитивными впечатлениями от работы форума KazanForum в Казани и атмосферы в Москве поделился с журналистами заместитель генсека ООН, курирующий Альянс цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

    Заместитель генсека ООН и высокий представитель по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос рассказал в интервью ТАСС о своем визите в Татарстан. Он заявил: «Мы провели там два с половиной дня. Это был чрезвычайно успешный форум. Меня очень впечатлила организация и обстановка в целом, содержательная дискуссия, посвященная взаимодействию Российской Федерации и Исламского мира». По его словам, это была первая поездка в Казань, и город произвел на него самые положительные впечатления.

    Моратинос подчеркнул, что, учитывая географическое положение Казани, она может играть значимую роль в объединении ресурсов общества и укреплении взаимопонимания между людьми с разными культурными и религиозными особенностями. Он добавил, что надеется вернуться в столицу Татарстана. Отдельно он отметил, что Москва показалась ему очень оживленной и динамичной, и выразил уверенность в продолжении усилий по укреплению отношений.

    Замгенсек ООН сообщил, что воспользовался поездкой, чтобы пообщаться с мусульманскими религиозными лидерами России, поскольку является посланником ООН по борьбе с исламофобией. Он рассказал, что стороны обсудили вопросы геополитики, экономики и финансов, и назвал эти беседы чрезвычайно полезными.

    Особенно Моратиноса, по его словам, впечатлило пленарное заседание, где присутствовало более 1 000 муфтиев и имамов из России и соседних стран, всего практически 2 000 человек, а также встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, с которым они договорились продолжить сотрудничество.

    Накануне Моратинос поддержал призыв России к широкому обсуждению нынешней мировой ситуации. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани началась подготовка проекта дорожной карты сотрудничества России и исламского мира в сфере науки, технологий и экономики.

    Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего банка Ирана на международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    22 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские дипломаты инициировали срочную встречу в ООН после целенаправленного удара украинской армии по старобельскому общежитию, где жили несовершеннолетние и студенты.

    Инициатива проведения внеочередной встречи исходит от российской стороны после обстрела гражданского объекта, передает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский.

    «Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Женеве призвали ООН отреагировать на атаку ВСУ по образовательному учреждению в Старобельске.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновников обстрела.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при ударе по учебному корпусу.

    22 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпредство России потребовало от ООН осудить удар по колледжу в Старобельске

    Дипломаты России призвали комиссара ООН осудить атаку по колледжу в Старобельске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на атаку украинских вооруженных сил по образовательному учреждению в Старобельске.

    Российские дипломаты обратились к Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом дать оценку действиям Киева, передает ТАСС. В ведомстве настаивают на публичной реакции управления на обстрел колледжа в Старобельске.

    «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ найти в себе силы публично осудить новый удар киевского режима», – подчеркнули в диппредставительстве.

    Представители ведомства отметили, что отсутствие реакции со стороны правозащитников приравнивается к соучастию в преступлениях против мирного населения. Дипломаты решительно осудили террор в отношении жителей России и выразили соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в обстреле учебного заведения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку беспилотников на колледж в Старобельске военным преступлением.

    22 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    При пожаре в конюшне Петергофа сгорели 18 лошадей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами возгорания в конюшне Петродворцового района Петербурга стали 18 лошадей, среди людей пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по городу.

    При пожаре в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей. Трагедия произошла ночью 22 мая на территории Петродворцового района Петербурга. Возгорание случилось в здании местной конюшни, информацию о пострадавших людях экстренные службы не получали.

    Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на площади в 140 кв. метров, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Для ликвидации пожара спасатели оперативно привлекли семь единиц спецтехники. Также с огнем боролись 28 человек личного состава ведомства.

    Ранее крупный пожар охватил пустую конюшню в подмосковных Горках Ленинских. До этого при возгорании в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. А весной 2024 года огонь уничтожил более двухсот обитателей зоопарка в Евпатории в Крыму.

    22 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское аграрное ведомство установило для субъектов страны целевые показатели по расширению применения дронов при обработке сельскохозяйственных угодий.

    Министерство сельского хозяйства России разработало и внедрило план по наращиванию использования беспилотных авиационных систем в регионах. Об этом рассказала руководитель ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, передает Интерфакс.

    «У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов (беспилотных авиационных систем - прим.ВЗГЛЯД) в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства», – заявила министр. Она подчеркнула, что сейчас ключевым вопросом для отрасли является механизация, на которую необходимо делать основной упор.

    Лут отметила высокую стоимость традиционной сельскохозяйственной техники, которая не всегда доступна производителям. В связи с этим, по ее мнению, необходимо искать альтернативные варианты для повышения энерговооруженности, в том числе за счет активного внедрения современных беспилотных технологий. Кроме того, Лут затронула тему климатических изменений, назвав ее сложным вопросом, над которым в данный момент работают научные группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии начали использование беспилотных систем для защиты растений. Разработчики представили первый сертифицированный отечественный агродрон S-80. Правительство России ввело специальный класс воздушного пространства для полетов таких аппаратов.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    22 мая 2026, 16:08 • Новости дня
    Представители ООН начали сбор данных об ударе ВСУ по колледжу Старобельска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проверяет информацию о недавней атаке украинских военных на образовательное учреждение в Старобельске.

    Международная организация в Женеве подтвердила факт получения сведений об обстреле учебного заведения со стороны украинской армии, передает ТАСС. Сейчас специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    «Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию», – ответили представители ведомства на запрос агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел образовательного учреждения в Старобельске.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возможном нахождении 18 детей под завалами разрушенного общежития.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в этой атаке.

    22 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Небензя: Удары по общежитию в Старобельске являются военным преступлением

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя прокомментировал ночной налет на гражданский объект в Луганской народной республике, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что здание было заполнено учащимися.

    «Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», – заявил российский постпред на заседании Совета Безопасности.

    Он также добавил, что целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является нарушением международного гуманитарного права. Подобные действия квалифицируются как военное преступление, направленное на уничтожение мирных жителей.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в ЛНР.

    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

