    23 мая 2026, 09:58 • Новости дня

    Посол Бородавкин сообщил о насыщенной программе визита Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Программа предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, где 28–29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной, заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

    Российский посол в Астане Алексей Бородавкин рассказал о деталях готовящейся поездки главы государства, передают «Вести». Мероприятие пройдет 28 и 29 мая на фоне саммита Евразийского экономического союза. «Визит будет не рутинный, с учетом его статуса – государственный визит, – он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия – переговоры, подписания документов, общение с журналистами.

    Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», – заявил дипломат. Представитель ведомства добавил, что политологам и прессе будет чему удивиться. Основную часть времени посвятят личным переговорам Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. По словам посла, лидеры двух стран традиционно общаются на одной волне. Это позволяет им эффективно согласовывать важнейшие вопросы развития двусторонних отношений и внешнеполитических позиций на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера в Астану главным событием двусторонних отношений.

    В начале мая главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества на встрече в Москве.

    Ранее казахстанская сторона анонсировала проведение Высшего Евразийского экономического совета в столице республики 28–29 мая.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин: Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее страны можно смело доверить участникам программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «Время героев», поскольку они доказали свою преданность родине и готовность к вызовам, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что именно такие люди должны формировать основу будущего управленческого аппарата страны.

    «Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что в народе таких граждан называют «солью земли русской». По его словам, решение перейти с поля боя на гражданскую службу свидетельствует о готовности преодолевать трудности, принимать решения и нести ответственность.

    «То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», – сказал он.

    Президент также призвал выпускников сохранять единство и чувство локтя, не забывая о боевом братстве при работе в различных сферах.

    «Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», – призвал Путин.

    Путин подчеркнул, что государство обязательно поддержит тех участников программы, которые решат баллотироваться в депутаты Государственной думы.

    Программа «Время героев» реализуется с 2024 года Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской «Сенеж». Ее главная цель заключается в подготовке высококвалифицированных руководителей для органов власти из числа ветеранов спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы.

    Участник этого проекта Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

    Всего за время существования образовательной инициативы руководящие посты заняли более 70 ветеранов спецоперации.

    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    22 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин связал атаку беспилотников украинской армии на общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

    «Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

    По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

    «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

    Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    Путин осудил атаку ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин почтил минутой молчания память погибших при ударе по Старобельску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин и участники программы «Время героев» провели минуту молчания в память о жертвах украинской атаки на колледж в Старобельске.

    Российский лидер начал мероприятие с комментариев по поводу трагедии, передает ТАСС. «Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших», – сказал президент.

    Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации недостаточно ограничиться лишь официальными заявлениями дипломатов. В связи с этим оборонному ведомству поручено разработать конкретные предложения по ответным мерам на действия украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных.

    Российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за этой атаки.

    22 мая 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте

    Путин: Киевский режим терпит провалы на фронте

    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент России на встрече с выпускниками программы «Время героев» высказался о текущем состоянии дел на передовой, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что киевские власти терпят серьезные неудачи.

    «Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой – это постоянные провалы на фронте: сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую», – подчеркнул российский лидер.

    Путин отметил, что противнику не помогает регулярная западная помощь, которую активно разворовывают.

    «Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», – отметил глава государства.

    Он также добавил, что в этой катастрофической для противника ситуации растет дезертирство.

    Ранее Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева.

    22 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин рассказал о бегстве украинских коррупционеров в Израиль

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правящая элита Украины не только погрязла в тотальном воровстве, но и активно помогает своим соратникам тайно скрываться за рубежом, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Он подверг жесткой критике украинское руководство, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на тотальное воровство среди высших чиновников Украины.

    «Ситуация, для правящей верхушки, усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем, поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин предсказал бегство киевских властей за границу.

    Глава государства назвал нынешнее украинское руководство преступной группировкой.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в сокрытии масштабных коррупционных схем.


    22 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин объявил троекратное «ура» в честь тех, кто на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками программы «Время героев» объявил троекратное «ура» в честь тех, кто на фронте, и кому сложнее всего, выразил полную уверенность в победе российских бойцов.

    Президент России Владимир Путин не сомневается в успехе участников специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом российский лидер сообщил в ходе общения с выпускниками программы «Время героев».

    Завершая встречу, глава государства обратился к военнослужащим и их сослуживцам со словами благодарности и напутствия. «Спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России!» – сказал Путин.

    Кроме того, президент объявил троекратное «ура» в честь тех, кто находится на передовой и кому сейчас сложнее всего.

    «Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Но вы поймете: все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. И давайте мы сделаем так, как уже делали, в их честь, в их поддержку, на счет «три», громко, так, чтобы они услышали, – троекратное «ура», – предложил Путин.

    После чего, поддержанный голосами бойцов, трижды воскликнул «ура».

    На встрече с выпускниками программы «Время героев» президент назвал ветеранов спецоперации солью земли русской.

    Путин предложил сделать участников этой программы костяком будущих управленцев.

    Помимо этого Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на атаку украинских войск по Старобельску.

    22 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза назвал удар по Старобельску терактом киевской хунты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России вновь назвал удар по Старобельску террористической атакой киевской хунты.

    Российский лидер провел плановое совещание, главной темой которого стала работа Министерства внутренних дел, передает ТАСС. Перед докладом главы ведомства Владимира Колокольцева президент предложил обсудить обстрел колледжа в Старобельске.

    «Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Времени героев», – с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», – отметил глава государства.

    После обмена мнениями о ситуации в регионе участники встречи перешли к основной повестке дня. Министр внутренних дел представил подробный доклад о текущей работе своего ведомства.

    Ранее президент России осудил ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в Луганской Народной Республике.

    Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на эту атаку. Путин распорядился официально уведомить международные организации о преступном нападении на здание колледжа.

    22 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    «Интер РАО» сообщило о намерении сохранить объемы энергопоставок в Казахстан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Интер РАО» сообщило о намерении поставить за 2026 год Казахстану 4,3 млрд кВт·ч электроэнергии, поддержав объемы поставок на уровне прошлого года.

    Россия планирует в 2026 году обеспечить стабильную передачу электричества казахстанским потребителям. Речь идет об объеме в 4,3 млрд кВт·ч электроэнергии за год. Член правления «Интер РАО» Александра Панина в ходе конференции с инвесторами подтвердила сохранение прошлогодних показателей. «В 2026 году пока мы планируем поставить на уровне 2025 года», приводит ее слова ТАСС.

    Представитель компании добавила, что среди соседних стран наблюдается курс на полное самообеспечение электричеством. Несмотря на это, в первом квартале текущего года экспорт энергии в республику составил 930 млн кВт·ч, что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана решили отказаться от импорта российской электроэнергии с 2027 года. Для строительства трех новых теплоэлектроцентралей республика привлекла сингапурский консорциум вместо компании «Интер РАО».

    Ранее Минэнерго России договорилось о присоединении отечественного «Системного оператора» к объединенной энергосистеме Центральной Азии.

    22 мая 2026, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Русских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча президента Владимира Путина с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских перенесена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», – указал Песков, передает РИА «Новости».

    В четверг Песков анонсировал беседу Владимира Путина с Алексеем Русских по телемосту.

    22 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин: Участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участники первого потока кадровой программы «Время героев» на деле доказали искреннюю преданность Родине и готовность к самопожертвованию ради защиты ее интересов, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства провел встречу с участниками первого потока образовательной инициативы, передает сайт Кремля. Российский лидер высоко оценил личные качества военнослужащих и их стремление служить стране.

    «Вы доказали, не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», – подчеркнул Владимир Путин во время общения с военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с первыми выпускниками программы «Время героев».

    Глава государства назвал ветеранов спецоперации костяком будущих управленцев. Российский лидер объявил троекратное «ура» в честь бойцов на передовой.

