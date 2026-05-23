Посол Бородавкин сообщил о насыщенной программе визита Путина в Казахстан

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский посол в Астане Алексей Бородавкин рассказал о деталях готовящейся поездки главы государства, передают «Вести». Мероприятие пройдет 28 и 29 мая на фоне саммита Евразийского экономического союза. «Визит будет не рутинный, с учетом его статуса – государственный визит, – он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия – переговоры, подписания документов, общение с журналистами.

Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», – заявил дипломат. Представитель ведомства добавил, что политологам и прессе будет чему удивиться. Основную часть времени посвятят личным переговорам Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. По словам посла, лидеры двух стран традиционно общаются на одной волне. Это позволяет им эффективно согласовывать важнейшие вопросы развития двусторонних отношений и внешнеполитических позиций на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера в Астану главным событием двусторонних отношений.

В начале мая главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества на встрече в Москве.

Ранее казахстанская сторона анонсировала проведение Высшего Евразийского экономического совета в столице республики 28–29 мая.