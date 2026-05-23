    23 мая 2026, 06:57 • Новости дня

    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Tекст: Антон Антонов

    Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в ООН, завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами, сообщил постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, выполняющий функции председателя конференции.

    Постоянный представитель Вьетнама при ООН пояснил, что делегации не достигли консенсуса. «Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь согласия по содержательной части проекта итогового документа», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Проект резолюции затрагивал вопросы ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атома. Председатель подготовил четыре варианта текста, однако участники отвергли все компромиссные предложения.

    Российская делегация выступила против инициативы США сохранить отдельные пункты несогласованного документа. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов подчеркнул, что Москва рассматривает проект исключительно как пакетное решение. Он добавил, что некоторые государства пытались использовать площадку для сведения политических счетов.

    Представители Ирана возложили ответственность за третий подряд провал переговоров на американскую сторону и ее союзников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокое разочарование упущенной возможностью укрепить глобальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов сообщил о серьезных испытаниях на прочность для Договора о нераспространении ядерного оружия. Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт Кнутов: Иран научился бороться с тяжелыми американскими БПЛА Reaper

    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    22 мая 2026, 15:50 • Новости дня
    Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские дипломаты инициировали срочную встречу в ООН после целенаправленного удара украинской армии по старобельскому общежитию, где жили несовершеннолетние и студенты.

    Инициатива проведения внеочередной встречи исходит от российской стороны после обстрела гражданского объекта, передает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при всемирной организации Евгений Успенский.

    «Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Женеве призвали ООН отреагировать на атаку ВСУ по образовательному учреждению в Старобельске.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновников обстрела.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при ударе по учебному корпусу.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпредство России потребовало от ООН осудить удар по колледжу в Старобельске

    Дипломаты России призвали комиссара ООН осудить атаку по колледжу в Старобельске

    Постпредство России потребовало от ООН осудить удар по колледжу в Старобельске
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на атаку украинских вооруженных сил по образовательному учреждению в Старобельске.

    Российские дипломаты обратились к Верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом дать оценку действиям Киева, передает ТАСС. В ведомстве настаивают на публичной реакции управления на обстрел колледжа в Старобельске.

    «Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ найти в себе силы публично осудить новый удар киевского режима», – подчеркнули в диппредставительстве.

    Представители ведомства отметили, что отсутствие реакции со стороны правозащитников приравнивается к соучастию в преступлениях против мирного населения. Дипломаты решительно осудили террор в отношении жителей России и выразили соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в обстреле учебного заведения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку беспилотников на колледж в Старобельске военным преступлением.

    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    23 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Рубио усомнился в завершении конфликта на Украине «традиционной военной победой»

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится не «традиционной военной победой», заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Он не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Швеции, он отказался раскрывать конкретные детали того, как, по его мнению, может закончиться украинский конфликт. При этом он обратил особое внимание на необходимость продолжать мирные переговоры для окончательного урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации.

    Госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию.

    22 мая 2026, 16:08 • Новости дня
    Представители ООН начали сбор данных об ударе ВСУ по колледжу Старобельска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проверяет информацию о недавней атаке украинских военных на образовательное учреждение в Старобельске.

    Международная организация в Женеве подтвердила факт получения сведений об обстреле учебного заведения со стороны украинской армии, передает ТАСС. Сейчас специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    «Нам известно о сообщениях об этом ударе, и мы пытаемся собрать дополнительную информацию», – ответили представители ведомства на запрос агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел образовательного учреждения в Старобельске.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возможном нахождении 18 детей под завалами разрушенного общежития.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в этой атаке.

    22 мая 2026, 22:58 • Новости дня
    Небензя: Удары по общежитию в Старобельске являются военным преступлением

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя прокомментировал ночной налет на гражданский объект в Луганской народной республике, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что здание было заполнено учащимися.

    «Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве», – заявил российский постпред на заседании Совета Безопасности.

    Он также добавил, что целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является нарушением международного гуманитарного права. Подобные действия квалифицируются как военное преступление, направленное на уничтожение мирных жителей.

    Президент России Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в ЛНР.

    Путин сообщил о шести погибших при обстреле колледжа в Старобельске

    22 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Объявлена дата заседания Совбеза ООН по атаке ВСУ на колледж в Старобельске

    Постпредство России: Заседание Совбеза ООН по Старобельску назначено на 22 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Запрошенное Россией экстренное заседание СБ ООН пройдет вечером 22 мая в связи с целенаправленной атакой украинских войск на студенческое общежитие в Старобельске, сообщили в постпредстве России при ООН.

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске пройдет в пятницу в 22.00 по московскому времени, передает РИА «Новости». Инициатором срочного созыва выступила Москва после атаки украинских вооруженных сил на мирный объект в Старобельске.

    Ранее постпредство России инициировало срочную встречу в ООН после целенаправленного удара украинской армии по старобельскому общежитию.

    Представители ООН начали сбор данных об ударе ВСУ по колледжу Старобельска.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возможном нахождении 18 детей под завалами разрушенного общежития.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в обстреле учебного заведения.



    22 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Трамп отказался от поездки на свадьбу сына на Багамах из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США заявил, что не сможет присутствовать на бракосочетании Дональда Трампа – младшего и модели Беттины Андерсон, сославшись на занятость государственными делами.

    Американский лидер вряд ли посетит торжество своего старшего сына на Багамских островах, которое запланировано на ближайшие выходные, передает РИА «Новости». Дональд Трамп – младший женится на модели Беттине Андерсон.

    «Он хотел бы, чтобы я приехал. Но это будет просто небольшое частное мероприятие. Я постараюсь выбраться… Знаете, сейчас не лучший момент для меня. У меня есть такая штука под названием Иран и другие вещи… Надеюсь, у них будет отличная свадьба», – приводятся слова главы государства.

    Запись общения политика с журналистами транслировал канал C-Span. Президент в шутку добавил, что пресса раскритикует его в любом случае, независимо от присутствия на празднике.

    Для старшего сына Трампа этот брак станет вторым. До 2018 года он находился в союзе с моделью Ванессой Кей Хейден, в котором родились пятеро детей. Позже он обручился с Кимберли Гилфойл, но пара рассталась в 2024 году. В сентябре 2025 года она заняла пост посла США в Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон отложил военную атаку на Иран ради мирного соглашения. Помощники американского лидера разработали планы возобновления боевых действий.

    В начале мая глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    22 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Небензя: Без СВО подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, атаки ВСУ на мирное население, подобные устроенной в Старобельске, происходили бы регулярно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя выступил на экстренном заседании Совета Безопасности. «Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российский представитель сообщил, что в результате удара украинских войск по общежитию в Старобельске погибли шесть человек, а более 40 детей получили ранения несколько несовершеннолетних находятся в критическом состоянии. «Под завалами все еще остаются дети», – подчеркнул Небензя.

    Дипломат обратил внимание, что никто из пострадавших не принимал участия в боевых действиях. Небензя призвал мировую общественность осудить этот теракт, добавив, что молчание равносильно безразличию к судьбам погибших и пособничеству преступлениям.

    «Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что удары по общежитию в Старобельске являются военным преступлением. Небензя назвал удар по Старобельску террористической сущностью Киева.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

    23 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Пекин выразил тревогу из-за удара украинских дронов в Старобельске

    Постпред Китая при ООН Фу Цун выразил тревогу из-за ударов ВСУ в Старобельске

    Tекст: Антон Антонов

    Удар беспилотников ВСУ по образовательному учреждению в Старобельске в Луганской народной республике, повлекший жертвы, вызывает глубокую обеспокоенность, заявил постпред Китая при ООН Фу Цун.

    Выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН, Фу Цун заявил, что Пекин категорически осуждает любые удары по мирному населению, передает РИА «Новости».

    «Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске. Глава государства поручил МИДу официально уведомить международные организации о данном преступлении.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный удар по образовательному учреждению свидетельством террористической сущности киевских властей.

    22 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Рубио заявил об отсутствии переговоров по Украине

    Рубио заявил об отсутствии переговоров между Россией, США и Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон не ведет прямого дипломатического диалога с Москвой и Киевом, однако сохраняет готовность присоединиться к возможному процессу урегулирования конфликта, сообщили американские власти.

    Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии прямого переговорного процесса между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. При этом, по его словам, американская сторона не исключает своего участия в будущих дипломатических усилиях по разрешению ситуации, пишет The Guardian.

    «В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов.

    Политик добавил, что текущего формата трехстороннего диалога не существует. Тем не менее, по его словам, Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий и остается вовлеченным в контакты, направленные на поиск политико-дипломатических решений.

    Ранее госсекретарь США заявил о хорошем понимании Вашингтоном позиции российского руководства по украинскому урегулированию. Также американская сторона назвала реалистичным свой подход к сложности переговорного процесса.

    До этого Рубио заявлял, что услышал от главы МИД России Сергея Лаврова новые предложения по разрешению конфликта.

    22 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Небензя назвал удар по Старобельску террористической сущностью Киева

    Небензя: Атака БПЛА на колледж в ЛНР подтвердила недоговороспособность Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Целенаправленный удар украинских войск по зданию образовательного учреждения в Старобельске продемонстрировал античеловеческую природу киевского руководства и невозможность договариваться, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на специальном заседании Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Атака по спящим детям - очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на западе», - заявил дипломат.

    В ходе выступления участникам встречи продемонстрировали фотографии разрушенных зданий. По словам постпреда, повреждения не могли стать следствием работы систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что три волны беспилотников целенаправленно ударили в одно место, исключая вероятность случайного попадания.

    Российский представитель добавил, что подобные действия Вооруженных сил Украины наглядно подтверждают вероломство Киева. Удары по мирным гражданам на фоне военных неудач делают невозможными любые дальнейшие договоренности.

    В ООН осудили ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

    Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников на образовательное учреждение террористическим актом.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Иранские военные обеспечили проход десятков судов через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 35 различных судов прошли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана, сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    Военно-морские силы Ирана скоординировали движение десятков торговых кораблей, передает ТАСС. В пресс-службе элитных частей вооруженных сил республики подтвердили успешное обеспечение безопасности на маршруте.

    «За последние сутки 35 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции», – говорится в официальном заявлении.

    Представители ведомства также подчеркнули, что иранские военные продолжают поддерживать безопасный маршрут для мирового судоходства. Это происходит несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около полутора тысяч танкеров и сухогрузов скопились у Ормузского пролива в ожидании специального разрешения от иранских военных.

    Позже более двух десятков торговых судов благополучно пересекли эту стратегически важную водную артерию под контролем элитных подразделений.

    Накануне тридцать кораблей согласовали с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции маршрут и условия перехода.

    23 мая 2026, 00:43 • Новости дня
    Небензя заявил о неизбежной ответственности Запада за поставки оружия Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность западных стран за поставки вооружений Киеву будет неминуемой, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Выступая на заседании Совета Безопасности организации, дипломат подчеркнул соучастие ряда государств в преступлениях украинских военных, передает РИА «Новости».

    «Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом. Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня», – констатировал Небензя.

    По его словам, расплата за подобные решения обязательно наступит. Дипломат также отметил наличие достоверных сведений о том, что западные столицы снабжают украинскую армию разведданными и помогают с выбором целей.

    Кроме того, он обратил внимание на полное молчание Запада относительно преступных действий ВСУ в отношении российских детей. Небензя добавил, что западные защитники прав человека смотрят на происходящее сквозь пальцы, либо одобряя это молчанием, либо открыто поддерживая террористические акты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара по Старобельску.

    Небензя на этом заседании назвал атаку на студенческое общежитие военным преступлением. Представители ООН осудили ночной обстрел здания образовательного учреждения.

