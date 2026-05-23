  Падение обломков БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Новороссийске
    Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Российские банкоматы научили работать без интернета
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    23 мая 2026, 01:48 • Новости дня

    SpaceX запустила обновленную версию Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Илона Маска SpaceX со второй попытки запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship с космодрома Starbase в техасском Бока-Чика, следует из кадров прямой трансляции SpaceX.

    Ракета оторвалась от стартового стола в 5.30 по центральному американскому времени (в 1.30 мск), как и планировалось графиком миссии, передает РИА «Новости».

    Данная миссия стала уже 12-м полномасштабным испытанием системы в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции. Ракета впервые стартует со второй, новой, пусковой площадки космодрома. В ходе полета планируется протестировать увеличенный в высоту до 124 м корабль и ракету-носитель Super Heavy.

    Аппараты оснащены усовершенствованными и более мощными двигателями Raptor, общее число которых насчитывает 39 штук. В рамках испытания ракета наберет высоту, проведет горячее отделение ступеней, после чего ускоритель совершит управляемое приводнение в Мексиканском заливе. Сам корабль выйдет на суборбитальную траекторию и в космосе совершит серию новых маневров.

    В ходе полета Starship протестирует сброс груза: на борту находятся 20 макетов и два модифицированных спутника Starlink нового поколения. Несколько плиток на корпусе специально покрасили в белый цвет для имитации их повреждения, чтобы протестировать работу камер. Также в космосе планируется впервые перезапустить один двигатель Raptor.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская корпорация SpaceX прервала подготовку к старту новой версии тяжелой ракеты.

    В октябре испытательный запуск прототипа космического корабля завершился огненной вспышкой после приводнения.

    22 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» не позволит кандидатам прятать политический статус

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие в выборах от «Единой России» потребует обязательного членства в ней или принадлежности к институту сторонников партии, заявил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

    Медведев обратился к участникам предварительного голосования, передает Telegram-канал партии. Политик подчеркнул, что попытки утаить политический статус будут жестко пресекаться.

    «Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что данное условие является строго обязательным абсолютно для всех кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции.

    22 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска

    Астроном Назаров назвал солнечные вспышки главной причиной сгорания спутников Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солнечные вспышки и выброс энергии могут приводить к падению низкоорбитальных спутников типа Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

    Пагубное воздействие космической погоды на околоземные аппараты объясняется физическими процессами в верхних слоях газовой оболочки планеты, передает РИА «Новости». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров детально пояснил механизм гибели техники компании SpaceX.

    «Во время вспышек в местах высокой концентрации магнитного поля на Солнце происходит большой выброс энергии - солнечного вещества. При достижении Земли эту энергию поглощает атмосфера Земли», - рассказал астроном.

    В результате подобных процессов воздушная оболочка разогревается и значительно увеличивается в размерах. Из-за этого низкоорбитальные аппараты стремительно теряют высоту и полностью сгорают.

    Помимо уничтожения орбитальной группировки, столкновение солнечного вещества с нашей планетой провоцирует появление ярких полярных сияний. Эксперт добавил, что такие космические явления также вызывают серьезные помехи в работе систем радиосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые спрогнозировали мощную вспышку на Солнце.

    Крупная корональная дыра спровоцировала геомагнитные возмущения среднего уровня.

    В конце марта компания Starlink потеряла связь со спутником на высоте 560 километров.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Депутат ЕП Зоннеборн: Каллас тайно называют «европейским ядерным сценарием»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    22 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство страны считает атаку на образовательное учреждение в Луганской народной республике чудовищным преступлением, требующим неминуемой ответственности для виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел учебного заведения в ЛНР, передает «РИА Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти обязаны ответить за содеянное.
    «Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», – заявил он.

    Он назвал произошедшее чудовищным актом, поскольку обстрелу подвергся объект образования с детьми и молодежью.

    «Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», – сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эту атаку.

    Песков добавил, что сейчас главная задача заключается в оперативном разборе завалов и спасении оставшихся под обломками людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при обстреле учебного корпуса в Старобельске.

    Следственный комитет завел по факту удара уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Сотрудники экстренных служб достали тело одного погибшего студента из-под обломков разрушенного общежития.

    22 мая 2026, 05:33 • Новости дня
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».

    Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».

    Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.

    В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад, анализирующий причины поражения тогдашнего вице-президента Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Национальный комитет Демократической партии обнародовал анализ проигрыша Камалы Харрис Дональду Трампу в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости».

    В тексте говорится, что команда бывшего американского лидера не смогла создать условия для успеха кандидата.

    «Белый дом на протяжении трех с половиной лет не оказывал Харрис эффективной поддержки для укрепления ее позиций до того момента, как произошла смена кандидата», – отмечается в двухсотстраничном документе консультанта Пола Риверы.

    Автор отчета считает слабой попытку штаба строить кампанию исключительно на неприемлемости фигуры оппонента. По его мнению, избирателям так и не объяснили реальных причин голосовать за выдвиженца от демократов.

    Публикация вызвала острые споры внутри политической силы. Сначала функционеры отказывались показывать текст общественности, однако позже выпустили его со специальной пометкой, подчеркивающей исключительно личное мнение автора документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах внутри Демократической партии возникла напряженная ситуация.

    Президент США Джо Байден объяснил поражение кандидата вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал причиной проигрыша раскол внутри политической силы.

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский политик Бен Уоллес объявлен в международный розыск за публичные призывы к терроризму и ракетным ударам по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе СК.

    В отношении Бена Уоллеса завершено расследование уголовного дела. «Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений против мирных граждан.

    По данным следствия, в сентябре 2025 года на конференции политик призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для атак на российскую инфраструктуру.

    Кроме того, следователи заочно обвинили бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его подозревают в причастности к военным операциям против жителей Донбасса, в результате которых погибли почти пять тыс. человек, а более 13 тысяч получили ранения. Генерал-лейтенант заочно арестован и объявлен в розыск.

    Также на завершающем этапе находится дело бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заочно арестован за призывы к подрыву железных дорог и распространение ложной информации о действиях российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая МВД внесло бывшего британского министра в базу розыска.

    Осенью прошлого года политик предложил передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за публичные призывы к терроризму.

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Лавров заявил об угрозе для России из-за создания военного аналога НАТО в Азии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт Кнутов: Иран научился бороться с тяжелыми американскими БПЛА Reaper

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

