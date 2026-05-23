    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    СМИ заметили новый признак подготовки США к удару по Ирану
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    23 мая 2026, 10:58 • Новости дня

    В России стартовало производство нового магистрального тягача «Валдай»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные машиностроители начали полноцикловую сборку улучшенного грузовика «Валдай 45 Pro» с двигателем мощностью 490 лошадиных сил и расширенным набором электронных ассистентов.

    Сборка обновленного магистрального тягача «Валдай 45 Pro» стартовала на мощностях предприятия «Нижегородские грузовые автомобили». Машина представляет собой результат глубокой переработки первой версии, выполненной с учетом пожеланий логистических компаний, сообщают «Известия».

    Инженеры увеличили мощность двигателя тягача до 490 лошадиных сил для уверенной работы под высокой нагрузкой. Передаточное число ведущего моста снизили ради экономии топлива, при этом, объем топливных баков нарастили до 1040 литров. Кроме того, создатели расширили колею и увеличили колесную базу грузовика для лучшей стабильности.

    Внешне модель выделяется измененной решеткой радиатора и полностью светодиодной оптикой. В утепленной кабине появилась современная медиасистема с камерами кругового обзора, а также комплекс умных помощников. Электроника включает системы экстренного торможения, мониторинга состояния водителя и помощи на подъемах.

    Производство ведется по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Сейчас грузовик оснащается отечественными шинами, аккумуляторами и телематикой. Параллельно специалисты уже тестируют модификации с российскими коробками передач и моторами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе с конвейера КамАЗа сошел новейший седельный тягач поколения К5. Ранее в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство новых грузовых автомобилей БАЗ.

    А уже в мае текущего года российский автопроизводитель «АГР Холдинг» запустил в Калуге сборку кроссоверов Tenet 4L.

    22 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» не позволит кандидатам прятать политический статус

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие в выборах от «Единой России» потребует обязательного членства в ней или принадлежности к институту сторонников партии, заявил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

    Медведев обратился к участникам предварительного голосования, передает Telegram-канал партии. Политик подчеркнул, что попытки утаить политический статус будут жестко пресекаться.

    «Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что данное условие является строго обязательным абсолютно для всех кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции.

    22 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство страны считает атаку на образовательное учреждение в Луганской народной республике чудовищным преступлением, требующим неминуемой ответственности для виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел учебного заведения в ЛНР, передает «РИА Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти обязаны ответить за содеянное.
    «Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», – заявил он.

    Он назвал произошедшее чудовищным актом, поскольку обстрелу подвергся объект образования с детьми и молодежью.

    «Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», – сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эту атаку.

    Песков добавил, что сейчас главная задача заключается в оперативном разборе завалов и спасении оставшихся под обломками людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при обстреле учебного корпуса в Старобельске.

    Следственный комитет завел по факту удара уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Сотрудники экстренных служб достали тело одного погибшего студента из-под обломков разрушенного общежития.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбардприняла решение оставить должность ради поддержки мужа, у которого диагностировали редкую форму онкологического заболевания, сообщает Fox News.

    Тулси Габбард намерена завершить работу в американской администрации, передает ТАСС. Причиной такого шага стала тяжелая семейная ситуация и необходимость ухода за супругом, борющимся с раком костей.

    О своих планах чиновница лично уведомила президента США. Встреча политиков состоялась в Овальном кабинете в пятницу. Ожидается, что 30 июня станет ее последним рабочим днем на посту директора Национальной разведки.

    В ноябре 2024 года президент США выдвинул Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США.

    В феврале прошлого года она уволила более сотни сотрудников спецслужб за непристойные переписки в корпоративных чатах.

    В мае текущего года ведомство начало масштабное расследование деятельности американских биолабораторий за рубежом.

    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия химического состава заявленным характеристикам на этикетке.

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот всех партий армянской минеральной воды «Джермук» на территории России из-за превышения содержания гидрокарбоната, хлоридов и сульфатов, передает «Интерфакс» .

    «С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота на территории Российской Федерации пищевой продукции: «Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода «Джермук», изготовитель ЗАО «Джермук Групп»», – говорится в сообщении ведомства.

    Специалисты отметили, что химический состав напитка не совпадает с информацией на маркировке. Заблуждение покупателей относительно лечебных свойств продукта может привести к неэффективной терапии и ухудшению здоровья.

    Служба направила уведомления о принятых мерах в Евразийскую экономическую комиссию и уполномоченные органы стран ЕАЭС. Ситуация с оборотом продукции остается под строгим контролем. В конце апреля ведомство уже приостанавливало реализацию нескольких партий этой минеральной воды.

    В конце апреля Роспотребнадзор временно запретил ввоз минеральной воды «Джермук» из-за нарушений состава.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из Армениис 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    @ US Navy/Navy Office of Informatio/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    22 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Журова объяснила негатив вокруг решившего представлять Азербайджан сына Плющенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    13-летний фигурист Александр продолжит спортивную карьеру под флагом соседнего государства ради получения международного опыта и снижения уровня конкуренции, отметила депутат Госдумы Светлана Журова.

    Переход наследника двукратного олимпийского чемпиона вызвал широкий общественный резонанс. Журова связала волну критики с высокой популярностью звездной семьи, передает ТАСС.

    «Это право спортсмена при соблюдении закона», – заявила Журова. По словам депутата, ситуацию никто бы не обсуждал, если бы речь шла о другой фамилии. Парламентарий добавила, что юному фигуристу необходим международный опыт, а в Азербайджане гораздо меньше конкуренция.

    Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова также назвала прагматичным и адекватным выбор новой национальной команды. Она отметила, что в России существует колоссальная конкуренция, тогда как смена спортивного гражданства повышает шансы на участие в этапах Гран-при, пишет Газета.Ru.

    До этого момента мальчик, известный под домашним прозвищем Гном Гномыч, практически не выступал на официальных турнирах. В начале 2025 года он одержал победу на соревнованиях, будучи единственным участником в своей категории, а позже занял 18-е место на первенстве страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства Александра Плющенко.

    Ранее Международный союз конькобежцев отказал воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

    В середине мая фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из состава национальной команды ради выступления за другую страну.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу введения жесткого лимита количества жителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

