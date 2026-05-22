Путин одобрил выдвижение главы Тувы Ховалыга на новый срок

Tекст: Антон Антонов

В ходе беседы глава региона попросил одобрения для участия в предстоящих выборах, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря вашему личному вниманию и поддержке социально-экономическое развитие региона сохраняет устойчивую динамику», – заявил Ховалыг.

Руководитель республики отметил рост доходов бюджета и выполнение всех социальных обязательств. Он добавил, что вместе со своей командой готов продолжить работу для достижения поставленных целей: «Ситуация пока в стадии задела. Если Вы дадите добро на моё участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели. В поддержке жителей Тувы при Вашем положительном решении я уверен».

Президент подчеркнул, что за последние годы в регионе проделана большая работа, отметив, что «безусловно, в такой большой работе есть на что обратить дополнительное внимание».

«Надо будет посмотреть по результатам выборов, – сказал Путин. – В целом Вы и Ваша команда, как Вы сказали, демонстрируете хороший набранный темп. Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу. Но в целом я желаю Вам удачи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел в Кремле встречу с главой Тувы, обсудив экономический рост региона и необходимость строительства новых образовательных учреждений.

Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам. Путин указал на необходимость строительства новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих. По словам президента, количество детей, обучающихся во вторую смену, в Туве почти вдвое выше, чем в среднем по России.

Также глава государства обратил внимание на то, что рост валового регионального продукта в 2025 году почти в два раза превысил общероссийские показатели.