Путин провел встречу с главой Тувы Ховалыгом

Tекст: Антон Антонов

«Владислав Ховалыг информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – сообщила пресс-служба Кремля в «Максе».



Глава государства обратил внимание на то, что рост валового регионального продукта в 2025 году почти в два раза превысил общероссийские показатели: «За прошлый год он почти в два раза выше, чем по России в целом». Ховалыг подчеркнул, что экономические успехи положительно сказываются на жизни населения: уровень бедности упал почти на 10%, а безработица сократилась в три раза, сообщается на сайте Кремля.

Несмотря на положительную динамику, Путин отметил, что уровень безработицы в Туве все еще превышает средний по стране.

Президент также высоко оценил работу руководства региона по привлечению инвестиций, выразив надежду на успешную реализацию новых проектов.

«Приоритетная для нас задача – это, конечно, рост собственных доходов бюджета. В прошлом году они выросли на 24%. С 2020 года – в 2,5 раза. Впервые за 13 лет мы сформировали бюджет с полным обеспечением фонда оплаты труда с учётом роста МРОТ», – заявил Ховалыг.

Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам. Путин указал на необходимость строительства новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих. По словам президента, количество детей, обучающихся во вторую смену, в Туве почти вдвое выше, чем в среднем по России.

«На это просил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы Вам помогли», – сказал Путин.

Ховалыг заявил, что в регионе «удалось создать необходимые условия для запуска рыночных механизмов строительства жилья, обеспечить проектирование новых микрорайонов и подведение к ним необходимой инфраструктуры».

«Ставим себе задачу далее сохранить набранные темпы строительства жилья и к 2030 году выйти на 1 млн кв. м нового жилья, что с учетом прогнозного роста населения региона составит показатель 20 кв. м на одного жителя. Я понимаю, что есть поставленная задача – 33, но чтобы 33 кв. м жилья построить на одного человека, нужно еще столько же построить жилья», – сказал Ховалыг.

Он отметил, что решающим фактором для начала массового жилищного строительства стала программа льготной ипотеки и попросил поддержать продление до 2030 года в Туве особых условий программы «Семейная ипотека».

Осенью 2024 года Путин попросил Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья. Во время визита в республику российский лидер отметил сумасшедшие темпы развития внутреннего туризма.