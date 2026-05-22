  Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР
    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    22 мая 2026, 20:50 • Новости дня

    Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии последовательно придерживаются антироссийского курса и активно наращивают военный потенциал для возможного вооруженного противостояния, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

    Берлин рассматривает Москву как основную угрозу и готовится к эскалации на рубеже 2029-2030 годов. Немецкое руководство участвует во всех санкционных пакетах и продолжает масштабную военную поддержку Киева, заявил в интервью «Вестям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Германия участвует во всех пакетах санкций против России и экономических, и финансовых, наращивает военный потенциал, подчеркивая устами руководителей, что германская армия должна стать самой сильной конвенциональной армией Европы», – подчеркнул посол.

    Дипломат добавил, что продолжается накачка Украины различными видами вооружений. По его словам, немецкая сторона оправдывает свои действия заявлениями о якобы грядущем нападении российской армии на страны Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации в Вене Юлия Жданова также сообщала об открытой подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.

    Ранее на риски повторения трагедии 1941 года из-за милитаризации ФРГ указал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об официальных призывах руководства Германии готовиться к войне.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Derek Combs

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американское военное присутствие в Старом Свете не меняется. Это свидетельствует о том, что администрации Дональда Трампа не удается реализовать свою стратегию переориентации ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.

    «Решение Дональда Трампа перебросить дополнительные 5 тыс. военных в Польшу вызывает множество вопросов», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее США пересмотрели планы по отправке сухопутной бригады в республику, а также подтвердили намерение вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии.

    «Идет ли сейчас речь о том, что контингент из ФРГ перенаправят в Польшу? Значит ли это, что ротация войск в Польше не отменена?», – задается вопросами собеседник. Как бы то ни было, добавил политолог, общая численность американского присутствия в Восточной Европе не изменится.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения внутриевропейской политики администрации Трампа. «Решение главы Белого дома – это попытка показать, что ему комфортнее взаимодействовать с польским президентом Каролем Навроцким, нежели с немецкими властями», – уточнил Дудаков, назвав отношения американского лидера с Фридрихом Мерцем крайне скверными.

    «Вместе с тем, у Навроцкого ограниченный список вопросов, на которые он влияет внутри Польши. Основная власть в стране находится у премьер-министра Дональда Туска и правящей либеральной коалиции, которая занимает антитрамповскую позицию», – указал эксперт.

    По его мнению, в связи с этим попытки Трампа полностью переориентироваться на взаимоотношения с Варшавой в пику Берлину, которые он предпринимал и в свой первый президентский срок, едва ли реализуемы. Впрочем, оговорился аналитик, в Польше в 2027 году состоятся парламентские выборы, по их итогам правые могут получить большинство. «С ними главе Белого дома будет проще коммуницировать», – добавил Дудаков.

    Переброска 5 тыс. американских военных в Польшу ничего радикальным образом не поменяет для России, считает Дудаков. «Хотя наличие каких бы то ни было иностранных контингентов рядом с нашими западными границами всегда вызывает определенную озабоченность», – подчеркнул он.

    По его оценкам, ситуация могла бы быть более эскалационной, если бы Трамп отдал приказ о передислокации американского ядерного оружия из Германии в Польшу. Аналитик напомнил, что такая идея обсуждалась в 2020 году. «Сейчас об этом речи не идет», – уточнил спикер.

    «Повторю, кардинально американское военное присутствие в Старом Свете не изменится. Это свидетельствует о том, что американцам не удается в полной мере реализовать свою стратегию переориентации военных ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. «Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В начале мая Навроцкий обсудил с Трампом присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести контингент из ФРГ. «Если президент Трамп решит сократить военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять солдат. Необходимая инфраструктура у нас есть», – сказал политик.

    Он вступил в негласное соревнование с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который тоже изъявил желание разместить дополнительные военные силы США на своей территории. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – заявил он.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около 10 тыс. американских военнослужащих. 14 мая издание Military Times со ссылкой на источник писало, что Штаты приняли решение об отмене плановой переброски в Польшу 2-й бронетанковой бригады, известной как «Бригада Black Jack», 1-й бронетанковой дивизии (1st Cavalry).

    В Варшаве опровергли сообщения. «Этот вопрос не касается Польши. Он связан с ранее объявленным изменением присутствия части американских вооруженных сил в Европе», – утверждал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Замглавы ведомства Цезари Томчик вторил: это сообщение касается не Варшавы, а Берлина. «Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск», – отметил он.

    По информации Politico, решение принял глава Пентагона Пит Хегсет в одиночку. Руководство минобороны и военные Польши узнали об изменении планов Вашингтона из американских СМИ. Как сообщает издание, уведомление от военного ведомства США было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение «потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы».

    19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что речь идет не о сокращении американского контингента в Польше, а лишь о задержке в ротации. При этом он отметил, что республика сама способна защитить себя, добавив, что Европа в целом должна взять на себя больше ответственности в сфере обороны.

    Напомним, Варшава стремится стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов. На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов).

    «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики. Отметим, на днях в польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams.

    По словам премьер-министра Польши, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую роль поляки отвели танкам и что Москва может противопоставить растущей угрозе.

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 12:14 • Новости дня
    Власти Грузии обвинили немецкого посла во лжи и разрушении имиджа дипломатии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, критикующий местное правительство и поддерживающий радикальную оппозицию, обвинен властями страны пребывания во лжи, а также в разрушении имиджа дипломатии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны грузинских властей, сказал журналистам, что «есть простой выход из ситуации – перестать лгать и поддерживать насилие».

    По его словам, в восприятии грузинского общества Фишер, чья каденция истекает в ближайшие дни, останется «послом Германии, который позировал на фоне фашистского слогана (в офисе оппозиции)».

    «В течение трех лет работы в Грузии этот человек разрушил тридцатилетнюю дружбу Грузии и Германии. Он отождествляется в Грузии с насилием, дезинформацией, потворством пропаганде. Это печально», – заявил Шалва Папуашвили.

    Глава высшего закондательного органа Грузии также отметил, что посол Германии «нанес в целом вред институту послов».

    «В грузинском обществе послы теперь воспринимаются как непрошенные гости, которые поддерживают насилие, лгут, стимулируют пропаганду», – сказал он.

    По его словам, МИД Германии ранее обещал, что Фишер не будет вести себя так, использовать агрессивную риторику по отношению к тбилисским властям.

    «Это условие нарушено, к сожалению», – заявил председатель парламента Грузии.

    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    22 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское аграрное ведомство установило для субъектов страны целевые показатели по расширению применения дронов при обработке сельскохозяйственных угодий.

    Министерство сельского хозяйства России разработало и внедрило план по наращиванию использования беспилотных авиационных систем в регионах. Об этом рассказала руководитель ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, передает Интерфакс.

    «У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов (беспилотных авиационных систем - прим.ВЗГЛЯД) в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства», – заявила министр. Она подчеркнула, что сейчас ключевым вопросом для отрасли является механизация, на которую необходимо делать основной упор.

    Лут отметила высокую стоимость традиционной сельскохозяйственной техники, которая не всегда доступна производителям. В связи с этим, по ее мнению, необходимо искать альтернативные варианты для повышения энерговооруженности, в том числе за счет активного внедрения современных беспилотных технологий. Кроме того, Лут затронула тему климатических изменений, назвав ее сложным вопросом, над которым в данный момент работают научные группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии начали использование беспилотных систем для защиты растений. Разработчики представили первый сертифицированный отечественный агродрон S-80. Правительство России ввело специальный класс воздушного пространства для полетов таких аппаратов.

    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    При пожаре в конюшне Петергофа сгорели 18 лошадей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами возгорания в конюшне Петродворцового района Петербурга стали 18 лошадей, среди людей пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по городу.

    При пожаре в Петергофе заживо сгорели 18 лошадей. Трагедия произошла ночью 22 мая на территории Петродворцового района Петербурга. Возгорание случилось в здании местной конюшни, информацию о пострадавших людях экстренные службы не получали.

    Огонь охватил одноэтажное здание, распространившись на площади в 140 кв. метров, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Для ликвидации пожара спасатели оперативно привлекли семь единиц спецтехники. Также с огнем боролись 28 человек личного состава ведомства.

    Ранее крупный пожар охватил пустую конюшню в подмосковных Горках Ленинских. До этого при возгорании в зоопарке Белгородской области погибли шесть зебр. А весной 2024 года огонь уничтожил более двухсот обитателей зоопарка в Евпатории в Крыму.

    22 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    «Калашников» показал новый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью более 100 км

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас, способный поражать движущиеся цели на дистанции свыше сотни километров и оснащенный оптико-электронной системой наведения.

    Оружейный концерн «Калашников» впервые продемонстрировал управляемый боеприпас «Куб-10МЭ», дальность полета которого превышает 100 км. Новинку представил журналистам генеральный директор предприятия Алан Лушников в подмосковном парке «Патриот», передает корреспондент ТАСС.

    «Он разработан по итогам работы на театре специальной военной операции и реализует все самые последние задачи, которые перед нами ставит заказчик», – заявил руководитель концерна. Среди ключевых особенностей комплекса выделяют оптико-электронную систему наведения для поражения движущихся целей и повышенную защиту от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

    Боеприпас также оборудован системой аэрофото- и видеосъемки, способной записывать информацию с борта. «Куб-10МЭ» может функционировать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Аппарат выполняет задачи на высотах от 80 до 1 800 метров при крейсерской скорости 120 км/ч, работая в любое время суток и при сложных погодных условиях.

    Ранее «Калашников» начал поставлять в вооруженные силы новые барражирующие боеприпасы «Куб-10» с различными характеристиками для поражения целей разного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тактический комплекс «Куб-10МЭ» для поражения целей на дистанции свыше 100 километров отечественные оружейники разработали в феврале. А в конце прошлого года концерн «Калашников» завершил поставку государственному заказчику управляемых аппаратов «Куб-2».

    22 мая 2026, 14:37 • Новости дня
    «Газпром нефть» приступила к добыче нефти на Чонской группе месторождений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Восточной Сибири стартовало масштабное освоение сложных залежей углеводородов в Чонской группе месторождений, что стало возможным благодаря применению передовых отечественных технологий и роботизированного бурения, отметили газовики.

    Компания «Газпром нефть» приступила к полномасштабной добыче нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири, сообщает «Газпром».

    Введенный производственный комплекс объединяет свыше 150 объектов инфраструктуры, среди которых установка подготовки нефти, трубопровод и электростанции. Ожидается, что после выхода на проектную мощность система будет ежегодно направлять до двух млн тонн нефти в трубопровод «Восточная Сибирь – Тихий океан».

    Разработка этих запасов, которые ранее считались нерентабельными из-за сложной геологии и удаленности, стала возможной благодаря цифровым моделям и высокотехнологичному бурению. Впервые в России была применена роботизированная установка для бурения на суше, что ускорило процесс на треть. Инфраструктуру возвели в рекордные для отрасли сроки – всего за два года.

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул: «Газпром» динамично развивает нефтегазовую отрасль на Востоке России. Мы создаем здесь мощные современные предприятия и уникальные объекты. Выходим в новые районы и осваиваем труднодоступные запасы». Он добавил, что запуск проекта усиливает позиции компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что успех проекта обеспечен цифровым моделированием и синергией с инфраструктурой «Транснефти» и «Сургутнефтегаза». Геологические запасы Чонской группы, включающей Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки, превышают 1,3 млрд тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британской компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте мирового дефицита нефти до одного миллиарда баррелей.

    Ранее, в феврале «Газпром нефть» открыла на Ямале крупнейшее за последние тридцать лет месторождение с запасами 55 млн тонн. А Александр Дюков заявил о способности России наращивать добычу сырья за счет внедрения новых технологий.

