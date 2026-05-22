Путин заявил о готовности поддержать выпускников программы «Время героев» на выборах в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

«Теперь что касается выборов в Государственную Думу. У нас в разное время по-разному относились к тем, кто работает в представительном органе власти, – и критика звучала, и всё что угодно. Но институт парламентаризма – чрезвычайно важный институт в системе государственного управления», – подчеркнул президент, сообщает сайт Кремля.

Президент добавил, что депутаты вместе с правительством разрабатывают законы во всех ключевых сферах жизни общества. Он призвал будущих кандидатов не бояться ответственности и постоянно работать над собой, чтобы полностью соответствовать ожиданиям людей.

«И здесь очень важно взять с собой, а мы, безусловно, будем таких, как вы, поддерживать и в ходе предвыборной кампании, но очень важно взять с собой, конечно, все позитивное: и настрой, и готовность работать, и взять на себя ответственность, и где-то даже идти до конца. Это очень важно в политической работе, но этого недостаточно. Ведь для тех, кто приходит в органы власти, в том числе и в представительные органы власти, в законодательные, нужно иметь соответствующие знания, быть готовыми к работе над собой, повторю это в третий раз, с тем чтобы отвечать ожиданиям людей, которые будут вас избирать», – добавил Путин.

«Я сказал, что мы всячески будем вас поддерживать, когда сказал «мы», имея в виду и администрацию президента, и себя лично. Но в конечном итоге выбор за теми людьми, интересы которых вы будете представлять в парламенте», – сказал он.

