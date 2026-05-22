Герой России попросил Путина поздравить участников движения «Юнармия» с 10-летием

На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин обратился к главе государства, передает сайт Кремля.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте попросить Вас направить приветственный адрес всем участникам движения», – сказал он.

Головин подчеркнул активное участие воспитанников в жизни страны. По его словам, бывшие юнармейцы и их наставники сражаются в зоне специальной военной операции, причем шесть человек уже удостоены звания Героя России.

«Руководители и педагоги очень трепетно относятся к воспитанию нового поколения победителей, и для нас большой гордостью является, что наши юнармейцы, выпускники, руководители принимают участие в специальной военной операции и шесть из них удостоены звания Героя России. Буду лично и от всех юнармейцев очень благодарен за уделенное внимание», – сказал он.

28 мая молодежное патриотическое движение отметит свое десятилетие.

Герой России Владислав Головин был удостоен звания за мужество и выполнение боевых задач в ходе СВО, в том числе во время боев за Мариуполь и операций разведки в тылу противника в условиях окружения.



