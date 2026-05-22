  Воздушная тревога объявлена в Старобельском округе ЛНР
    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    22 мая 2026, 20:32 • Новости дня

    В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году

    В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году
    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные провели масштабные учения с отработкой сценария отражения гипотетического российского вторжения, задействовав в качестве условного командного пункта инфраструктуру лондонского метро, сообщает Bloomberg.

    Согласно сценарию, действия разворачиваются в 2030 году, когда силы под командованием Великобритании в составе НАТО экстренно развертываются в Эстонии после предполагаемого нападения на страны Балтии. Моделирование предусматривает риск дальнейшей эскалации конфликта вплоть до глобального противостояния., передают «Вести».

    «При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах», – говорится в публикации. Участники маневров использовали дроны и роботов для отражения атаки.

    В ходе учений станции лондонского метро, включая Charing Cross, использовались как имитация подземного штаба в Таллине. Военные Великобритании и США отрабатывали управление операцией с применением цифровых систем, аналитических платформ и технологий искусственного интеллекта для выявления и поражения условных целей.

    В рамках сценария также моделировалось массированное применение беспилотников, ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что часть используемых технологий пока находится на стадии разработки или планирования закупок.

    Отдельно подчеркивается, что реализация подобной концепции ведения боевых действий требует значительного финансирования, при этом перспективы его обеспечения остаются неопределенными. В условиях моделируемого конфликта ежедневно предполагается применение более пяти тысяч беспилотников для разведки и ударных задач.

    Смоделированные учения НАТО в Литве, описанные The Wall Street Journal, завершились быстрой победой России.

    Британские военные на учениях Forest Guardian в Латвии испытали новейшие цифровые системы управления боем с использованием дронов и роботов.

    22 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский политик Бен Уоллес объявлен в международный розыск за публичные призывы к терроризму и ракетным ударам по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе СК.

    В отношении Бена Уоллеса завершено расследование уголовного дела. «Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений против мирных граждан.

    По данным следствия, в сентябре 2025 года на конференции политик призывал передать Киеву дальнобойные ракеты для атак на российскую инфраструктуру.

    Кроме того, следователи заочно обвинили бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу. Его подозревают в причастности к военным операциям против жителей Донбасса, в результате которых погибли почти пять тыс. человек, а более 13 тысяч получили ранения. Генерал-лейтенант заочно арестован и объявлен в розыск.

    Также на завершающем этапе находится дело бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он заочно арестован за призывы к подрыву железных дорог и распространение ложной информации о действиях российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая МВД внесло бывшего британского министра в базу розыска.

    Осенью прошлого года политик предложил передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

    Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича за публичные призывы к терроризму.

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Лавров заявил об угрозе для России из-за создания военного аналога НАТО в Азии

    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии
    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    22 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

    «Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».

    По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.

    Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.

    Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Лавров отметил регулярные попытки Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    22 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета

    Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета и поддержала режим в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с недоумением отмечает, как Финляндия отказалась от соблюдения норм нейтралитета, перейдя в стан активных русофобов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.

    «Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.

    Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.

    В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.

    Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.

    Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.

    22 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

    Министр иностранных дел Испании высмеял слухи об исключении из НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес с юмором отреагировал на сообщения о возможном приостановлении членства Мадрида в Североатлантическом альянсе.

    Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

    «Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Министерства обороны США рассматривали вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе.

    Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

    Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.

    22 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Sky News: В Британии расследуют возможные секс-преступления экс-принца Эндрю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю, сообщили СМИ.

    Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, «полиция ведет расследование в отношении Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на предмет возможных преступлений сексуального характера», передает РИА «Новости».

    Правоохранители планируют допросить женщину, которая заявляет, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году «для сексуальных целей». Отмечается, что свидетельница не является британской подданной. С момента ареста Эндрю полиция уже взяла показания у многих свидетелей.

    Кроме того, экс-принца проверяют на причастность к ряду других преступлений, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию. По данным телеканала, для помощи в расследовании британская полиция намерена запросить у США неотредактированные копии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские полицейские задержали Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

    Позже стражи порядка освободили бывшего принца из-под стражи. Правоохранители провели обыски по этому делу.

    22 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии сообщила о желании НАТО выстроить мирные отношения с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный военно-политический блок рассчитывает выстроить исключительно добрососедское взаимодействие с Москвой и не представляет угрозы для безопасности страны, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», – подчеркнула руководитель финского министерства перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств стран военного блока в Швеции, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, политик отдельно обратила внимание на характер деятельности организации. Валтонен добавила, что объединение западных стран не представляет абсолютно никакой угрозы для российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала преждевременной нормализацию отношений с Москвой.

    Президент страны Александр Стубб призвал готовиться к восстановлению двустороннего диалога.

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны НАТО.

    22 мая 2026, 16:04 • Новости дня
    Лавров: Попытки вооруженной борьбы с Россией плохо кончались для Европы

    Лавров заявил о неизбежности повторения ошибок Европы при борьбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским элитам предстоит столкнуться с последствиями прошлых ошибок, если они продолжат придерживаться курса на вооруженное противостояние с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров предупредил о негативных последствиях для стран Запада в случае продолжения текущей политики, передает ТАСС. По его словам, попытки вооруженной борьбы с Москвой исторически приводили к плачевным результатам.

    «Европа – неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы», – подчеркнул министр.

    Заявление было сделано в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний. Мероприятие было посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, а также развитию сотрудничества на евразийском пространстве.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны создают общеевропейскую группу для прямого военного столкновения с Москвой.

    По словам Лаврова, в европейских государствах открыто звучат призывы к новому наступлению на российскую территорию.

    До этого Лавров заявлял, что в ответ на милитаристский угар российская сторона выразила готовность к вооруженному конфликту в любой момент.

    22 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Бельгия достигла «пресловутых» натовских 2% ВВП на оборону

    Бельгия увеличила траты на оборону до требуемых НАТО 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгия преодолела статус главного аутсайдера альянса, достигнув целевого показателя военных расходов в 2% ВВП, заявил глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.

    Максим Прево сообщил о достижении страной требуемого Североатлантическим альянсом уровня оборонных расходов, передает РИА «Новости». По его словам, государство перестало быть отстающим в вопросе финансирования военной сферы.

    «Раньше мы были «плохим учеником» с точки зрения нашего вклада в НАТО. Мы приложили значительные усилия, пропорциональные союзникам. Сейчас мы находимся на уровне пресловутых 2%, к которым добавляются 1,5% инвестиций в безопасность и дополнительную оборону», – заявил министр перед заседанием глав МИД стран блока в Швеции.

    В предыдущем ежегодном докладе альянса Бельгия была названа главным аутсайдером по военным тратам в 2025 году. Лидерами тогда стали граничащие с Россией государства: Польша тратила около 4,3% ВВП, Литва – около 4%, Латвия – 3,74%, Эстония – 3,42%, а Финляндия – порядка 3%. В числе отстающих также числились Канада, Испания и Албания.

    Россия неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. В Москве подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Североатлантического альянса довели военные расходы до 2% ВВП.

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные траты до 5% ВВП.

    Участники военного блока обязались достигнуть аналогичного показателя к 2035 году.

    22 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил о превращении Арктики в зону конфликта НАТО

    Лавров сообщил о развертывании военных программ НАТО на Крайнем Севере

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс активно развивает военные программы на Крайнем Севере, превращая стратегически важный регион в потенциальное пространство для вооруженного противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на обострение ситуации в северных широтах, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании по вопросам евразийской безопасности в Перми, дипломат подчеркнул рост напряженности.

    «Тревожные тенденции нарастают и на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращение ее в потенциально конфликтное пространство», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова связала рост напряженности в Арктическом регионе с действиями Североатлантического альянса.

    Посол РФ в Осло Николай Корчунов допустил наращивание военного присутствия НАТО по итогам «гренландского кризиса».

    Главком ВМФ Александр Моисеев сообщил о целенаправленном увеличении количества военных учений западных стран на Крайнем Севере.

    22 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Рубио: Пересмотр размещения войск США в Европе не мера наказания

    Госдеп объяснил пересмотр размещения американских войск в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Перераспределение американского военного контингента в странах Европы является непрерывным процессом, продиктованным выполнением глобальных обязательств, а не карательной мерой для союзников, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

    Пересмотр размещения контингента Соединенных Штатов в Европе является регулярной практикой, заявил Марко Рубио во время общения с журналистами на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.

    «У Соединенных Штатов по-прежнему есть глобальные обязательства, которые они должны выполнять в плане развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не карательная мера, это просто постоянный процесс», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

    По словам госсекретаря, Вашингтон продолжит перераспределение военных сил в позитивном и продуктивном ключе. Этот процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь Марко Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО.

    Двумя днями ранее Пентагон объявил о сокращении военного присутствия в Европе до уровня 2021 года.

    В феврале Вашингтон отметил сохранение гибкости размещения войск в рамках альянса.

    22 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    На митинге против НАТО в Швеции задержали 20 человек

    Шведская полиция задержала 20 человек на протестах против НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В шведском Хельсингборге правоохранители арестовали около 20 протестующих, пытавшихся прорваться к месту проведения встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса, сообщили местные СМИ.

    Полиция Швеции задержала около 20 участников демонстрации против НАТО в городе Хельсингборг, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SVT.

    Задержания начались после того, как активисты организации Shut Down NATO попытались пройти в центр города. Именно там проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

    Полицейские обыскали участников акции протеста, после чего нескольких человек посадили в служебные автобусы. Ранее около 150 человек собрались на площади Густафа Адольфа, расположенной в двух километрах от места проведения министерской встречи. Некоторые демонстранты скрывали лица под масками и капюшонами, держа в руках антинатовские плакаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу в марте 2024 года. Тогда во время церемонии поднятия флага альянса у здания шведского парламента местные жители скандировали лозунги против членства в блоке.

    Позже шведские военные провели на севере страны полноценную подготовку к масштабным маневрам НАТО в Скандинавии.

    22 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил о крахе евроатлантической модели безопасности

    Лавров объяснил крах евроатлантической безопасности конфликтом на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спровоцированный западными странами украинский кризис окончательно разрушил прежнюю архитектуру европейской стабильности, полностью подчинив политику Евросоюза интересам Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии слушаний по безопасности в Евразии, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия в Перми дипломат высказался о текущем состоянии международных отношений.

    «Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

    По оценке министра, за последние годы Европейский союз полностью утратил собственную независимость. Теперь объединение подчиняется исключительно планам, которые формируются руководством Североатлантического альянса. Прежняя концепция европейской стабильности окончательно дискредитирована и исчезает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о потере интереса США к украинскому кризису.

    В апреле министр назвал киевский режим геополитическим тараном Запада против Москвы.

    В прошлом году дипломат исключил возможность восстановления прежней евроатлантической модели безопасности.

