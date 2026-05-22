    22 мая 2026, 20:12 • Новости дня

    Бельгия захотела купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгия намерена направить значительные средства на приобретение крылатых ракет для истребителей F-35 и современных беспилотников, способных поражать цели на больших дистанциях, пишет местная пресса.

    Министерство обороны королевства Бельгия заявило о планах приобрести дальнобойные ракеты и БПЛА. Ведомство распределит контракты между европейскими и американскими компаниями. Общая сумма сделки составит 700 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету Echo.

    Военное ведомство намерено приобрести крылатые ракеты AGM-184 совместного американского и норвежского производства. Дальность полета этих боеприпасов достигает 350 километров. Такое оружие позволит авиации наносить удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Восемь лет назад Брюссель приобрел 34 американских истребителя F-35 для замены устаревающего парка самолетов. Первые три новые машины поступили на вооружение в конце прошлого года. Сейчас власти готовятся заключить контракт на поставку еще 11 бортов.

    Глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен ранее отмечал, что все списанные F-16 будут переданы на Украину по мере поступления современных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бельгия запланировала подписание контракта на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A. Осенью прошлого года министр обороны королевства Тео Франкен анонсировал получение первых четырех таких самолетов.

    Ранее военное ведомство страны представило план двукратного увеличения численности армии.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт Кнутов: Иран научился бороться с тяжелыми американскими БПЛА Reaper

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    «Калашников» объявил о готовности комплекса «Куб-СМ» к испытаниям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный разведывательно-ударный комплекс с управляемыми боеприпасами, созданный концерном «Калашников», успешно прошел этап подготовки и вскоре приступит к предварительным тестированиям, сообщили в компании.

    Оружейный концерн «Калашников» завершил подготовку новейшей военной разработки. Это новейший мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ». Генеральный директор предприятия Алан Лушников подтвердил ТАСС скорое начало проверок техники.

    «Комплекс полностью готов к выходу на предварительные испытания, поэтому мы уверены, что в кратчайшие сроки получим какой-то результат», – заявил руководитель.

    Впервые мобильная система была продемонстрирована широкой публике в феврале 2025 года. Презентация состоялась в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 на территории ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров.

    Ранее Алан Лушников анонсировал показ барражирующих боеприпасов «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на международной выставке в ОАЭ. А в прошлом году разработчики создали сверхманевренный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ» для поражения небронированной военной техники.

    22 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Zeit: ЕС давит на Зеленского из-за расследования дела Ермака

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры европейских стран призвали киевский режим разобраться с громким коррупционным делом экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака для сохранения шансов на вступление в Евросоюз.

    Европейские политики потребовали от Зеленского провести расследование дела Ермака, от которого зависит перспектива членства страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

    По информации издания, после того как Ермак покинул свой пост в 2025 году, канцлер Германии Фридрих Мерц провел беседу с главой киевского режима. Политик дал понять, что из-за коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье.

    Подобные разговоры с Зеленским также состоялись у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров.

    Ранее СМИ предупреждали о катастрофических последствиях молчания Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. Напомним, Высший антикоррупционный суд страны арестовал связанную с делом об отмывании средств недвижимость под Киевом.

    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    22 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Рота «азовцев» уничтожена на рубцовском направлении СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики сообщили об уничтожении роты «азовцев» на рубцовском направлении, по их данным, полностью уничтожена группа боевиков и натовская техника, в живых не остался ни один участник атаки.

    Вооруженные силы России разгромили до роты боевиков террористической группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ) на рубцовском направлении. В ходе боестолкновения также ликвидировано 15 единиц техники стран НАТО, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Спланированная командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) вылазка на рубцовском направлении закончилось полным истреблением наступающих групп ВСУ. Примерно за 40 минут было уничтожено более 80 боевиков и 15 единиц натовской техники - «Страйкеры», «Козаки», «МаксПро» и «Патриа»», – сообщил источник в агентства силовых структурах.

    По информации представителей ведомства, в результате скоротечного боя выживших среди нападавших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлым летом боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления. Позже Вооруженные силы России уничтожили целый батальон этой группировки, а еще ликвидировали медиапредставителя бригады «Азов» Ивана Смаглюка.

    22 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    СМИ: Наемники ВСУ стали угрозой проведения ЧМ-2026 по футболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вернувшиеся с Украины латиноамериканские боевики пополняют ряды местных наркокартелей, создавая серьезную опасность для предстоящего в июне футбольного первенства планеты в Северной Америке, отмечают СМИ.

    Бывшие наемники Вооруженных сил Украины возвращаются домой и становятся угрозой чемпионату мира по футболу, который состоится летом этого года в США, Канаде и Мексике. Они уже активно вербуются преступными группировками. В частности, подобную практику уже начал применять мексиканский картель CJNG, отмечает «Лента.ру».

    «Последствия расползания наемнического опыта по Латинской Америке могут проявиться уже в ближайшее время. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике, создаст для наркокартелей, усиленных бывшими наемниками, удобную возможность показать масштаб своих ресурсов и возможностей», – отмечается в тексте издания.

    12 мая представители Белого дома сообщили, что президент Дональд Трамп хочет превратить турнир 2026 года в площадку для демонстрации исключительности в год 250-летия страны. При этом американская администрация всерьез опасается за безопасность матчей из-за рисков применения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро уже выступил против участия граждан своей страны в боевых действиях на Украине.

    Ранее аргентинские исследователи оценили численность бразильских наемников в рядах ВСУ в 200–250 человек. А мексиканские криминальные деятели обучаются на Украине обращению с ударными беспилотниками для потенциальных атак на США.

    22 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Украинские заградотряды расстреляли несколько сдававшихся в плен групп ВСУ

    В Сумской области украинские заградительные отряды открыли огонь по нескольким боевым группам сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским военным, сообщили российские военные.

    Украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп своих бойцов при попытке сдаться в плен, пишет «Российская газета» со ссылкой на канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск "Север" ВС России. Трагедия произошла в Сумском районе, где российские войска за сутки добились продвижения на 20 участках.

    По имеющимся данным, под огонь попали военнослужащие из 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Бойцы приняли решение сложить оружие и сдаться Вооруженным силам России, но были атакованы своими же подразделениями.

    Российские военные установили, что удары по сдающимся наносили артиллерийские расчеты 50-й бригады ВСУ. Точное количество погибших в результате инцидента пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая украинские заградительные отряды открыли огонь по своим бегущим военным в селе Рясное Сумской области. В апреле расчеты 50-й артиллерийской бригады ВСУ нанесли неизбирательные удары по позициям экс-заключенных в Новодмитровке. В сентябре прошлого года экипаж украинского танка расстрелял сдающихся в плен сослуживцев на константиновском направлении.

    22 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    В США возобновили испытания дрона будущего после крушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания General Atomics возобновила летные испытания ударного аппарата YFQ-42A «Темный Мерлин» после апрельской аварии.

    Компания США General Atomics продолжила тестирование новейшего беспилотного летательного аппарата «Темный Мерлин». Полеты возобновились после крушения одного из прототипов в начале апреля, передает РИА «Новости».

    «Ведомый ударный летательный аппарат YFQ-42A вернулся к испытательным полетам по итогам серии проверок и модернизации программного обеспечения нового беспилотного истребителя», – говорится в официальном релизе разработчика.

    Представители корпорации подтвердили полную утрату дрона, разбившегося 6 апреля в Калифорнии. Эксперты установили, что причиной инцидента стала ошибка автопилота при расчете веса и центра тяжести машины.

    В конце 2025 года американское военное ведомство высоко оценило тестирование YFQ-42A. Чиновники назвали этот проект одним из главных достижений года и окрестили его «полетом будущего».

    Напомним, прототип беспилотника YFQ-42A разбился при тестовом полете на западе США. Ранее в августе прошлого года ВВС США провели первые испытательные запуски этого аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство планирует закупить около тысячи подобных беспилотных истребителей.

    22 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    «Калашников» показал новый боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью более 100 км

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский концерн «Калашников» продемонстрировал новейший управляемый боеприпас, способный поражать движущиеся цели на дистанции свыше сотни километров и оснащенный оптико-электронной системой наведения.

    Оружейный концерн «Калашников» впервые продемонстрировал управляемый боеприпас «Куб-10МЭ», дальность полета которого превышает 100 км. Новинку представил журналистам генеральный директор предприятия Алан Лушников в подмосковном парке «Патриот», передает корреспондент ТАСС.

    «Он разработан по итогам работы на театре специальной военной операции и реализует все самые последние задачи, которые перед нами ставит заказчик», – заявил руководитель концерна. Среди ключевых особенностей комплекса выделяют оптико-электронную систему наведения для поражения движущихся целей и повышенную защиту от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

    Боеприпас также оборудован системой аэрофото- и видеосъемки, способной записывать информацию с борта. «Куб-10МЭ» может функционировать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Аппарат выполняет задачи на высотах от 80 до 1 800 метров при крейсерской скорости 120 км/ч, работая в любое время суток и при сложных погодных условиях.

    Ранее «Калашников» начал поставлять в вооруженные силы новые барражирующие боеприпасы «Куб-10» с различными характеристиками для поражения целей разного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тактический комплекс «Куб-10МЭ» для поражения целей на дистанции свыше 100 километров отечественные оружейники разработали в феврале. А в конце прошлого года концерн «Калашников» завершил поставку государственному заказчику управляемых аппаратов «Куб-2».

    22 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли вниз

    Биржевая стоимость газа в Европе опустилась ниже 580 долларов за тысячу кубометров.

    Tекст: Мария Иванова

    В начале пятничных торгов европейские котировки на голубое топливо потеряли почти 3%, пробив вниз отметку в 580 долларов за тысячу кубометров.

    На открытии пятничной сессии фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF подешевели, передает РИА «Новости».

    К утру показатель снизился почти на 3%, составив 577,4 доллара за тысячу кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 593,3 доллара.

    В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60% на фоне ближневосточного конфликта. Тогда цена впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Однако в апреле котировки упали на 14%, достигнув отметки в 540 долларов.

    Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». До этой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.

    Исторический максимум стоимости голубого топлива наблюдался в начале весны 2022 года. Тогда цена взлетела до 3892 долларов за тысячу кубометров. Подобных устойчиво высоких показателей на европейском рынке не фиксировалось с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая биржевая цена газа в Европе превысила 612 долларов за тысячу кубометров. На следующий день стоимость природного газа на торгах закрепилась вблизи отметки 620 долларов.

    Утром 21 мая европейские котировки стабилизировались на уровне около 593 долларов.

    22 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о внедрении бережливого управления в боевой подготовке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В российской армии внедряются технологии бережливого управления, которые позволили значительно сократить сроки списания имущества и стоимость оснащения учебных полигонов, сообщило Минобороны.

    Проводится оптимизация процессов боевой подготовки указало ведомство в Max.

    Основное внимание уделяется списанию вооружения и материальных средств. Ранее излишняя бюрократия препятствовала своевременному обновлению полигонной базы и приводила к ежегодному удорожанию имущества.

    Эксперты ведомства проанализировали действующий порядок и практику списания, а также учли предложения из войск. В результате были исключены промежуточные этапы документооборота и стандартизированы процессы оборудования учебных центров. Главное управление боевой подготовки сформировало единые типовые требования к строительству объектов.

    Новые подходы позволили снизить стоимость учебных мест и сроки строительных работ в три раза. Продолжительность списания имущества уменьшилась в шесть раз, а число задействованных должностных лиц сократилось на 75%. Обновленный порядок планируется запустить в войсках с 1 июля 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны запустило программу оптимизации служебных процедур. Для улучшения рабочих процессов ведомство учредило специальный департамент повышения эффективности.

    22 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Генсек НАТО поддержал отправку пяти тысяч американских солдат в Польшу

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство Североатлантического альянса приветствовало планы Вашингтона по переброске на польскую территорию дополнительного контингента из пяти тысяч военнослужащих.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте поприветствовал планы президента США Дональда Трампа направить пять тысяч американских военнослужащих на польскую территорию, передает РИА «Новости».

    «Конечно, я очень рад вчерашнему объявлению», – заявил политик журналистам перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран блока в Швеции.

    Глава организации уточнил, что проработкой всех деталей предстоящей операции по развертыванию сил занимаются военные специалисты. Ранее американский лидер публично рассказал о намерении усилить группировку в республике дополнительным контингентом.

    При этом издание Defense News со ссылкой на неназванного армейского чиновника сообщало об отмене отправки в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии. Данное подразделение насчитывает более 4 тыс. солдат и располагает соответствующим оборудованием. Причины такого решения не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил перенаправление 4 тыс. военнослужащих в другое европейское государство. До этого американская армия отменила отправку бронетанковой бригады на польскую территорию.

    22 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    На концерте Рики Мартина в Черногории пострадали десять россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления пуэрто-риканского артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице неизвестный применил слезоточивый газ, что привело к отравлению десяти россиян и спровоцировало сильную давку, пишут СМИ.

    В Черногории десять россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина. Инцидент произошел на шоу певца в столице страны, Подгорице, пишет «Российская газета», ссылаясь на мах-канал SHOT. Злоумышленник распылил едкое вещество прямо возле сцены. В результате происшествия пострадали десять граждан России.

    Зрители начали массово жаловаться на острую боль в глазах, удушье, сильный кашель и слезотечение. Попытки людей быстро покинуть опасную зону привели к давке. Некоторых гостей мероприятия пришлось экстренно госпитализировать на дежуривших у зала машинах скорой помощи.

    Организаторы приняли решение временно остановить выступление из соображений безопасности. После небольшого перерыва Рики Мартин продолжил шоу. Однако значительная часть публики уже покинула зал, поэтому артист заканчивал программу на полупустой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая злоумышленники распылили слезоточивый газ в учебном заведении Владивостока. В апреле ученик восьмого класса использовал перцовый баллончик во время занятий в школе Бийска.

    А в прошлом году недовольные зрители спровоцировали беспорядки после отмены концерта блогера Золо в Сочи.

    22 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Рассмотрение иска ЦБ к Euroclear в Арбитраже Москвы назначили на 26 мая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Москвы назначил дату рассмотрения заявления Центрального банка России о немедленном взыскании около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank.

    Заседание по делу бельгийского депозитария состоится 26 мая, в 17.00 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро.

    Депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов российского регулятора.

