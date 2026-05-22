    Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США
    Роспотребнадзор запретил реализацию армянской минеральной воды «Джермук»
    Российские банкоматы научили работать без интернета
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    Мадьяр запретил ввоз в Венгрию сельскохозяйственной продукции с Украины
    Полиция пришла с обысками в резиденцию Макрона
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    22 мая 2026, 18:09 • Новости дня

    Отец Леонида Агутина стал заслуженным деятелем искусств России

    Путин присвоил присвоил композитору Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств

    Tекст: Денис Тельманов

    Композитор и певец Николай Агутин удостоился звания заслуженного деятеля искусств России за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие отечественной культуры.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Знаменитый музыкант был официально отмечен за многолетнюю работу на эстраде.

    В тексте документа подчеркивается, что почетное звание присвоено «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Николай Агутин приходится отцом известному российскому исполнителю, заслуженному артисту России Леониду Агутину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову.

    Днем ранее президент подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрисы Наталии Селезневой.

    В апреле глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    22 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координатор направления Народной программы «Единой России» Владимир Сайбель сообщил президенту России о поступлении более миллиона инициатив, значительная часть которых связана с поддержкой участников СВО и их семей. Владимир Путин одобрил предложение незамедлительно реагировать на такие запросы, не дожидаясь официального утверждения новой партийной программы.

    Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

    Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

    «При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

    В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

    «Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничиться заявлениями после удара по Старобельску нельзя, Минобороны поручено проработать свои предложения, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования после атаки украинских войск на Старобельск, передает ТАСС. Об этом президент сообщил во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

    Кроме того, глава государства добавил, что внимательно выслушал доклады об ударе по студенческому общежитию. Информацию ему оперативно предоставили руководители ЛНР, оборонного ведомства, МЧС и Федеральной службы безопасности.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте. Российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за преднамеренного удара по студенческому общежитию.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.


    22 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы украинских властей, заявив, что их исполнение делает солдат соучастниками преступлений. Заявление прозвучало на встрече с выпускниками программы «Время героев»

    Президент России Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы властей Киева, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», – подчеркнул российский лидер.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой. Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    22 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    Экс-помощница Байдена Тара Рид захотела жить в Нижегородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получившая российское гражданство, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала журналистам, что рассматривает возможность переезда из Москвы в Нижний Новгород ради более спокойной жизни и возможности завести лошадь.

    Бывшая сотрудница Джо Байдена Тара Рид, перебравшаяся в Россию и ставшая гражданкой страны, присматривается к переезду в Нижний Новгород, сообщает «МИР-24». Впервые американка посетила Москву три года назад во время отпуска, однако возвращаться на родину не стала из-за угрозы ареста.

    После резкой критики политики Байдена в эфире российского телевидения Рид столкнулась с давлением со стороны американских СМИ и спецслужб. Даже после смены власти в США она предпочла остаться в России, назвав получение паспорта огромной честью. Сейчас она работает в медиасфере, активно ведет блог и пишет книги.

    Своими планами Рид поделилась на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В кулуарах форума она рассказала журналистам, что уже успела прокатиться на нижегородской канатной дороге и обсудить перспективы переезда с руководством местного агентства «ОКА». Ее привлекает возможность найти гармонию между ритмом города и спокойствием природы.

    «Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», – призналась Рид. Она также высоко оценила работу агентства, помогающего иностранцам адаптироваться в России.

    Тара Рид работала с Джо Байденом в девяностых годах, когда тот занимал пост сенатора. Шесть лет назад она публично обвинила бывшего начальника в домогательствах, якобы произошедших в 1993 году. Сам Байден эти заявления категорически отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года бывшая помощница Джо Байдена получила российское гражданство. Позже американка восхитилась чистотой Москвы и добротой россиян. А в начале текущего года Рид рассказала об угрозах со стороны украинских пользователей интернета.

    22 мая 2026, 18:20 • Новости дня
    Путин: Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее страны можно смело доверить участникам программы подготовки управленцев из числа ветеранов спецоперации «Время героев», поскольку они доказали свою преданность родине и готовность к вызовам, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает РИА «Новости». Глава государства выразил уверенность, что именно такие люди должны формировать основу будущего управленческого аппарата страны.

    «Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что в народе таких граждан называют «солью земли русской». По его словам, решение перейти с поля боя на гражданскую службу свидетельствует о готовности преодолевать трудности, принимать решения и нести ответственность.

    «То, что вы приняли решение... перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», – сказал он.

    Президент также призвал выпускников сохранять единство и чувство локтя, не забывая о боевом братстве при работе в различных сферах.

    «Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», – призвал Путин.

    Путин подчеркнул, что государство обязательно поддержит тех участников программы, которые решат баллотироваться в депутаты Государственной думы.

    Программа «Время героев» реализуется с 2024 года Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской «Сенеж». Ее главная цель заключается в подготовке высококвалифицированных руководителей для органов власти из числа ветеранов спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы.

    Участник этого проекта Олег Джафаров стал заместителем губернатора Еврейской автономной области.

    Всего за время существования образовательной инициативы руководящие посты заняли более 70 ветеранов спецоперации.

    22 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин обвинил Киев в намеренном ударе по студенческому общежитию
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин связал атаку беспилотников украинской армии на общежитие в Старобельске в Луганской Народной Республике с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» высказался об атаке ВСУ на студенческое общежитие в Старобельске, передает Кремль в Max.

    «Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы – нет никаких оснований», – заявил глава государства.

    По словам президента, атака носила целенаправленный характер и проходила в три волны.

    «Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место», – сказал президент.

    Как отметил российский лидер, киевские власти совершают подобные преступления, чтобы сместить фокус внимания с текущих событий в стране и на передовой, а также спровоцировать ответную реакцию Москвы для последующих обвинений в адрес России.

    Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Он также поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    22 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что, по последним данным, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек. Заявление глава государства сделал во время встречи с выпускниками программы «Время героев».

    «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», – сказал российский лидер, передает ТАСС. Глава государства сделал это заявление во время общения с выпускниками образовательной программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске.

    Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила нахождение под завалами общежития 18 несовершеннолетних.

    22 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    СМИ сообщили о задержании в Петербурге главы «Общины мусульман Северо-Запада»
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Петербурга взяли под стражу председателя религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни, сообщили СМИ.

    Председатель централизованной религиозной организации «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни задержан правоохранителями в Петербурге, пишет «Коммерсант». Официальные причины следственных действий пока не раскрываются.

    Журналисты издания предполагают, что задержание Мохаммеда Хенни напрямую связано с недавней серией арестов представителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России. В частности, ранее силовики задержали главу ДУМ Мордовии и нескольких религиозных деятелей в других субъектах страны.

    В прошлом Хенни руководил Союзом исламских организаций и Петербургским исламским культурным центром. Известно, что в 2025 году он проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с разжиганием межконфессиональной розни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ростовский областной суд ликвидировал местное духовное управление мусульман. Ранее  силовики арестовали ростовского муфтия Ахмеда Абусупьянова.

    А позже Мосгорсуд признал экстремистской книгу первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

    22 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой

    Путин назвал удар по колледжу в ЛНР террористической атакой
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал террористическим ночной удар украинских беспилотников на образовательное учреждение в Луганской Народной Республике, где спали подростки.

    Президент России Владимир Путин резко осудил атаку украинских сил по Старобельскому колледжу в ЛНР, передает ТАСС. Начиная встречу с выпускниками программы «Время героев», российский лидер подчеркнул бесчеловечность произошедшего.

    «Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка уже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», – заявил президент.

    В ночь на пятницу украинские дроны ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Старобельске. В здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 39 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, пока 18 семей ждут новостей о судьбе своих близких.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных в атаке на образовательное учреждение.

    Постоянное представительство России в Женеве призвало ООН отреагировать на обстрел колледжа в Старобельске.

    Глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила о 40 пострадавших при массированном ударе беспилотников.

    Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

    22 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Российские банкоматы научили работать без интернета

    Российские банкоматы научили работать без интернета
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные платежные терминалы продолжат функционировать даже при полном отсутствии связи благодаря новым техническим решениям, которые сейчас проходят активное тестирование, сообщили в Центробанке.

    Российские финансовые устройства получат защиту от возможных сбоев в сети. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула значимость нововведения, пишут «Вести».

    «Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет», – сказала она.

    Сейчас эта опция проходит этап тестирования. Одновременно Банк России и профильное министерство обсуждают возможность включения всех кредитных организаций страны в специальные белые списки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая некоторые уличные банкоматы в Москве дали сбой из-за ограничения работы сотовых сетей.

    Ранее сообщалось, что Банк России ведет переговоры о внесении всех банковских учреждений в специальные «белые списки». До этого власти подготовили перечень доступных при отключениях интернета цифровых платформ.

    22 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин почтил минутой молчания память погибших при ударе по Старобельску

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин и участники программы «Время героев» провели минуту молчания в память о жертвах украинской атаки на колледж в Старобельске.

    Российский лидер начал мероприятие с комментариев по поводу трагедии, передает ТАСС. «Сейчас я просил бы встать и почтить память погибших», – сказал президент.

    Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации недостаточно ограничиться лишь официальными заявлениями дипломатов. В связи с этим оборонному ведомству поручено разработать конкретные предложения по ответным мерам на действия украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил, что, в результате обстрела колледжа в Старобельске при ударе ВСУ погибли шесть человек.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал неминуемое наказание для виновных.

    Российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за этой атаки.

    22 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Минсельхоз поручил регионам нарастить применение агродронов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское аграрное ведомство установило для субъектов страны целевые показатели по расширению применения дронов при обработке сельскохозяйственных угодий.

    Министерство сельского хозяйства России разработало и внедрило план по наращиванию использования беспилотных авиационных систем в регионах. Об этом рассказала руководитель ведомства Оксана Лут в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи, передает Интерфакс.

    «У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов (беспилотных авиационных систем - прим.ВЗГЛЯД) в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства», – заявила министр. Она подчеркнула, что сейчас ключевым вопросом для отрасли является механизация, на которую необходимо делать основной упор.

    Лут отметила высокую стоимость традиционной сельскохозяйственной техники, которая не всегда доступна производителям. В связи с этим, по ее мнению, необходимо искать альтернативные варианты для повышения энерговооруженности, в том числе за счет активного внедрения современных беспилотных технологий. Кроме того, Лут затронула тему климатических изменений, назвав ее сложным вопросом, над которым в данный момент работают научные группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аграрии начали использование беспилотных систем для защиты растений. Разработчики представили первый сертифицированный отечественный агродрон S-80. Правительство России ввело специальный класс воздушного пространства для полетов таких аппаратов.

    22 мая 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте

    Путин заявил о катастрофическом положении украинской армии на фронте
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент России на встрече с выпускниками программы «Время героев» высказался о текущем состоянии дел на передовой, передает ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что киевские власти терпят серьезные неудачи.

    «Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой – это постоянные провалы на фронте: сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую», – подчеркнул российский лидер.

    Путин отметил, что противнику не помогает регулярная западная помощь, которую активно разворовывают.

    «Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ну не могут утерпеть просто, не могут утерпеть, ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», – отметил глава государства.

    Он также добавил, что в этой катастрофической для противника ситуации растет дезертирство.

    Ранее Путин призвал солдат ВСУ не выполнять преступные приказы Киева.

