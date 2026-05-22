Путин сообщил о шести погибших при ударе по Старобельску.

Участник «Время героев» доложил Путину о ходе работы над Народной программой «Единой России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Герой России, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель в ходе встречи президента Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев» доложил главе государства о ходе работы над новой Народной программой партии, в которую, по его словам, уже поступило более миллиона предложений граждан, значительная часть которых касается поддержки участников специальной военной операции и их семей, передает Telegram-канал ЕР.

Сайбель подчеркнул, что многие обращения носят срочный характер и не требуют ожидания формального утверждения документа, поскольку отражают реальные проблемы людей на местах.

«При этом я принял решение обратиться к руководству партии, к коллегам-однопартийцам с тем, что нет необходимости ждать утверждения Народной программы, потому что большая часть предложений, которые поступают от конкретных людей, не имеют системного характера. Порой это больше крик души, чьё-то конкретное предложение по небольшому вопросу. И нужно решать эти вопросы уже сейчас, доказывать делом свою гражданскую позицию. Особую роль здесь, конечно, играют ребята, которые идут на выборы. И особенно - участники специальной военной операции», – отметил он.

В ответ глава государства поддержал такой подход, указав, что подобные обращения граждан нередко сигнализируют о сбоях в работе органов власти и требуют системного анализа.

«Нужно искать, откуда возник конкретный сбой, откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Владимир Сайбель удостоен звания Героя России за продолжение командования разведгруппой после тяжелейшего ранения и удержание стратегически важных позиций. В настоящее время является заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов и заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».