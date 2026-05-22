Путин начал встречу с первыми выпускниками программы «Время героев»

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев», передает ТАСС. Приехавшие на мероприятие участники уже занимаются управленческой работой в государственных структурах, общественных организациях и бизнесе.

Обучение на первом потоке, который открылся весной 2024 года, прошли 82 человека. Из них 70 уже получили различные назначения. Среди участников 21 человек удостоен звания Героя России, а 62 награждены орденами Мужества, причем один из выпускников имеет четыре такие награды.

Инициатором создания программы выступил российский лидер, озвучив идею в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель проекта – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих. Программу реализует РАНХиГС совместно с платформой «Россия – страна возможностей».

За два года участие в президентской программе приняли 168 ветеранов и кадровых военных.

В ходе обучения слушатели проходили стажировки в различных министерствах и крупнейших компаниях.