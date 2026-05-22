Путин поздравил Всероссийскую академию внешней торговли МЭР с юбилеем

Tекст: Вера Басилая

Путин высоко оценил вклад образовательного учреждения в укрепление экономического суверенитета страны и подготовку квалифицированных кадров для государственной службы и бизнеса, сообщается на сайте Кремля.

«Отрадно, что сегодня академия чтит свои педагогические, научные, просветительские традиции. Здесь сочетают лучший опыт отечественной высшей школы и передовые методики обучения, ведут серьёзную исследовательскую деятельность, связанную с современными глобальными тенденциями и вызовами», – подчеркнул Путин.

По словам президента, выпускники вуза успешно работают в органах власти и предпринимательстве.



«Уверен, что бережное отношение к наследию предшественников, стремление расширять профессиональные и творческие горизонты позволят академии и впредь вносить вклад в обеспечение устойчивого развития России, в укрепление её экономического суверенитета, международных контактов», – заявил Путин.

Всероссийская академия внешней торговли – государственное высшее учебное заведение Министерства экономического развития Российской Федерации, существующее с 1931 года. Академия более 90 лет предоставляет образование в сфере внешнеэкономической деятельности и международного права. В Академии действует собственный повышенный образовательный стандарт, утвержденный президентом России.