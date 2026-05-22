    22 мая 2026, 15:28 • Новости дня

    Лавров заявил о крахе евроатлантической модели безопасности

    Лавров объяснил крах евроатлантической безопасности конфликтом на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спровоцированный западными странами украинский кризис окончательно разрушил прежнюю архитектуру европейской стабильности, полностью подчинив политику Евросоюза интересам Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии слушаний по безопасности в Евразии, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия в Перми дипломат высказался о текущем состоянии международных отношений.

    «Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

    По оценке министра, за последние годы Европейский союз полностью утратил собственную независимость. Теперь объединение подчиняется исключительно планам, которые формируются руководством Североатлантического альянса. Прежняя концепция европейской стабильности окончательно дискредитирована и исчезает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о потере интереса США к украинскому кризису.

    В апреле министр назвал киевский режим геополитическим тараном Запада против Москвы.

    В прошлом году дипломат исключил возможность восстановления прежней евроатлантической модели безопасности.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    21 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике

    Премьер Польши Туск заявил об угрозе войны из-за дронов в Прибалтике

    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Tекст: Вера Басилая

    Угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа происшествий с БПЛА в Прибалтике, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Рост числа происшествий с участием беспилотников в Прибалтике приближает полномасштабный конфликт в регионе, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Политик подчеркнул серьезность складывающейся ситуации. «Одно можно сказать наверняка: эта война создает действительно реальную угрозу», – отметил глава польского правительства в эфире телеканала Polsat News.

    Ранее Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине.

    Румынский истребитель альянса сбил украинский беспилотник в воздушном пространстве Эстонии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла информацию о запусках дронов ВСУ с территории Латвии.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    22 мая 2026, 10:17 • Новости дня
    Рютте раскрыл число спонсоров закупок американского оружия для Киева
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть-семь европейских стран НАТО закупают основную часть американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу глав МИД НАТО в шведском Хельсингборге.

    Генеральный секретарь альянса Марк Рютте рассказал о финансовом бремени союзников перед встречей министров иностранных дел в шведском Хельсингборге, передает ТАСС.

    «Оружие и военная техника, системы ПРО и ракеты для них, включая системы Patriot, постоянно поступают из США на Украину по программе PURL, их оплачивают европейские страны», – сказал Рютте.

    Политик подчеркнул необходимость более равномерного распределения расходов. По его словам, сейчас программу тянут лишь шесть или семь государств, хотя этого пока достаточно для обеспечения Киева ключевыми американскими вооружениями. Он добавил, что справедливым решением стало бы участие остальных европейских членов блока.

    Главными темами министерской встречи также станут подготовка к июльскому саммиту в Анкаре и увеличение оборонных бюджетов. Участники планируют обсудить расширение производства вооружений для сдерживания России, которую генсек назвал долгосрочной угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о продолжении поставок заказанного у США вооружения для Киева.

    В декабре прошлого года он пообещал усиление военной поддержки украинского режима со стороны стран блока.

    Осенью около двадцати государств НАТО выразили готовность участвовать в схеме совместных закупок американской техники.

    21 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находятся в районе действия истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D, который кружит рядом с Калининградской областью, следует из полетных данных.

    Авиация Североатлантического альянса проявила заметную активность у российских рубежей. Три самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT действуют в районе полета истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D рядом с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Французский боевой самолет вылетел с эстонского аэродрома Эмари. Сейчас он совершает круговые маневры на севере Польши около российской границы. Все три заправщика, зарегистрированные в Нидерландах, также находятся в польском воздушном пространстве.

    Первый борт вылетел из Эйндховена около 10.05 мск, второй поднялся в воздух в Кельне в 10.20. Третий стартовал с немецкой базы Вунсторф в 13.40. В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность западного блока.

    Представители альянса постоянно расширяют свои военные инициативы на восточном фланге. В организации заявляют: «Это является сдерживанием спецоперации на Украине». Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский истребитель Mirage 2000D совершил патрулирование в восточной части Эстонии вблизи российской границы.

    В тот же день три самолета-разведчика стран НАТО были замечены в небе над Балтикой у рубежей Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о наличии у альянса возможностей для нанесения удара по военным объектам в этом российском регионе.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    20 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Туск: НАТО может ответить жестко при новом обострении на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Польши Дональд Туск допустил жесткий ответ НАТО на возможное дальнейшее обострение конфликта на Украине, в то же время, подчеркнув риск неприятных событий для Запада.

    Глава польского правительства Дональд Туск заявил о возможной жесткой реакции НАТО на развитие событий на Украине. По его словам, альянс может пойти на более решительные шаги в случае дальнейшего обострения конфликта, пишет RT со ссылкой на Sky News.

    Туск подчеркнул, что «политика России в отношении Украины и соседних стран может привести в ближайшем будущем к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ». При этом он добавил, что западным странам «хотелось бы избежать неприятных событий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туск ожидал прямого вооруженного противостояния НАТО с Россией в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что европейские политики и военные опасаются возможного нападения России на страны Североатлантического альянса в ближайшие год-два.

    До этого польский премьер заявил о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности после мирного договора, включая возможное размещение американских войск на границе с Россией.

    22 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

    «Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».

    По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.

    Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.

    Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    20 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    Генсек НАТО отреагировал на ядерные учения России

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс внимательно отслеживает ход проведения российских ядерных учений, обращая внимание на все происходящие события, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Руководство Североатлантического альянса осуществляет мониторинг российских ядерных учений, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

    «Мы, конечно, следим за ними, за тем, что происходит», – заявил глава НАТО, комментируя текущую ситуацию.

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке Североатлантического альянса к возможной войне против России.

    20 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Рютте признал провал идеи о взносах 0,25% ВВП стран НАТО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признал, что его идея ежегодно выделять Украине по 0,25% ВВП европейских стран НАТО «не будет поддержана».

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте констатировал отсутствие перспектив у своего предложения о передаче на нужды ВСУ доли национального дохода стран-участниц, передает ТАСС. Заявление прозвучало в Брюсселе накануне встречи руководителей внешнеполитических ведомств военного блока.

    «Это моя роль озвучивать смелые предложения, но иногда их могут не поддержать. Я думаю, что это мое предложение о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП поддержано не будет. Но я смог запустить дискуссию об этом», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что в настоящее время северные государства Европы оплачивают большую часть поставок американского вооружения на Украину. По словам генерального секретаря, финансовая нагрузка распределяется по европейскому континенту крайне неравномерно.

    Ранее Марк Рютте признал нехватку производимых в Евросоюзе и США вооружений.

    В конце прошлого года генсек НАТО пообещал усилить поставки военной техники киевскому режиму.

    До этого Рютте призвал членов альянса ускорить оплату американского оружия для украинской армии.

    20 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Песков сообщил о формировании военными реакции России на БПЛА из Прибалтики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Силовые структуры внимательно следят за ситуацией с полетами дронов через границу, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации данных Службы внешней разведки.

    «Эта проблема есть, и соответствующие наши службы, прежде всего военные в данном случае, они внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о планах украинского командования запускать беспилотники из Прибалтики.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил об уничтожении украинского дрона румынским истребителем.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны после падения аппарата в Резекне.

    21 мая 2026, 09:48 • Новости дня
    Латвийский депутат возмутился призывами привыкать к украинским дронам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор возмутился заявлениями властей республики, что нужно привыкать к «новой реальности», связанной с постоянной опасностью от украинских дронов.

    Депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор выразил возмущение позицией властей, призывающих население привыкать к опасности от украинских дронов, передает РИА «Новости».

    Накануне в восточных районах Латвии объявили воздушную тревогу, из-за чего пришлось прервать школьные экзамены и эвакуировать детей.

    «Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут… Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Те самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться», – заявил Пагор.

    Политик считает, что руководство страны намеренно готовит граждан к противостоянию с Россией. Он подчеркнул, что власти должны были договариваться с Москвой о безопасности, а не прерывать контакты, и задать вопросы НАТО о полетах украинских беспилотников над Латвией. Депутат отметил, что тех, кто призывает к переговорам, объявляют «врагами своей страны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что ВСУ планируют новые удары по тыловым российским регионам, запуская дроны с территории прибалтийских государств. МИД Латвии в ответ вызвал временного поверенного в делах РФ и передал ноту протеста, напомнив, что Рига опровергала согласие на использование своей территории для атак вглубь России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах украинского командования запускать дроны из Прибалтики.

    В ответ МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину.

    До этого на востоке республики из-за появления неопознанного беспилотника объявляли воздушную тревогу.

