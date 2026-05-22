Лавров заявил об угрозе для России из-за создания военного аналога НАТО в Азии

По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

«Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.