ВОЗ: Число возможных случаев Эболы достигло 750

ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях

Tекст: Денис Тельманов

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 750 случаев подозрения на заражение лихорадкой Эбола и 177 смертей, передает РИА «Новости». Вспышка заболевания штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения.

«Ситуация с лихорадкой Эбола в ДРК вызывает глубокую обеспокоенность. На данный момент подтверждено 82 случая заболевания и семь смертей. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас насчитывается почти 750 предполагаемых случаев заболевания и 177 предполагаемых смертей», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава организации подчеркнул, что цифры продолжают расти из-за усиления эпиднадзора и тестирования. Однако насилие и проблемы с безопасностью мешают эффективной борьбе с инфекцией. Дополнительный персонал ВОЗ уже направлен в Итури, который стал эпицентром вспышки.

В соседней Уганде обстановка остается стабильной: там выявлено два случая заболевания и один летальный исход, новых заражений не зафиксировано.

Старший советник ВОЗ Васи Мурти добавил, что вакцин от выявленного штамма пока не существует. Имеющихся доз препаратов-кандидатов не хватает для клинических испытаний, а их производство займет от двух до трех месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 500 возможных случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго и Уганде.

Роспотребнадзор направил в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Российское ведомство полностью исключило риск распространения этой лихорадки на территории нашей страны.