Лавров заявил о превращении Арктики в зону конфликта НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на обострение ситуации в северных широтах, передает РИА «Новости».
Выступая на заседании по вопросам евразийской безопасности в Перми, дипломат подчеркнул рост напряженности.
«Тревожные тенденции нарастают и на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращение ее в потенциально конфликтное пространство», – сказал глава ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова связала рост напряженности в Арктическом регионе с действиями Североатлантического альянса.
Посол РФ в Осло Николай Корчунов допустил наращивание военного присутствия НАТО по итогам «гренландского кризиса».
Главком ВМФ Александр Моисеев сообщил о целенаправленном увеличении количества военных учений западных стран на Крайнем Севере.