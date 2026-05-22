Лавров заявил о превращении Арктики в зону конфликта НАТО

Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

Tекст: Катерина Туманова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

«Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.