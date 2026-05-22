У сотрудников Института философии РАН прошли обыски

РБК сообщил об обысках у сотрудников Института философии РАН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.