    22 мая 2026, 14:57 • Новости дня

    У сотрудников Института философии РАН прошли обыски

    РБК сообщил об обысках у сотрудников Института философии РАН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц обвинили в мошенничестве при реализации проекта, посвященного Аристотелю; в самом научном учреждении прошли обыски, пишут СМИ.

    Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил кандидата философских наук под домашний арест. Сама обвиняемая свою вину не признает, пишет РБК.

    Следствие полагает, что в отчетность по научному проекту «Наследие Аристотеля», который финансировался из бюджета с 2018 по 2024 год, могли внести недостоверные данные. Программа предполагала издание полного собрания сочинений философа на русском языке, перевод новых трактатов и создание исторических комментариев. Однако часть заявленных результатов оказалась только в черновом виде или отсутствовала вовсе.

    Правоохранительные органы считают, что объемы научной работы могли быть завышены, а в отчеты включались ранее опубликованные тексты. На основании этих документов участники проекта получали бюджетные средства. В связи с расследованием в Институте философии прошли обыски, затронувшие в том числе 87-летнего врио директора вуза, академика Абдусалама Гусейнова.

    Источники связывают следственные действия с бывшим главой института Анатолием Черняевым, который ранее обращался в полицию по поводу распределения грантов. Сам Черняев комментировать ситуацию отказался, отмечает издание.

    Ранее вдова философа Александра Зиновьева предложила подвергнуть Институт философии РАН масштабным проверкам. До этого, в феврале текущего года, силовики задержали заведующего лабораторией научного центра «Вектор» за хищение выделенных на исследования средств.

    А летом 2024 года Тверской суд Москвы отправил под домашний арест директора института РУДН Ярослава Станишевского по делу о мошенничестве.

    22 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранца
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Праздничное застолье на юго-востоке столицы переросло в крупный уличный конфликт, обернувшийся для шестерых участников уголовным делом и арестом, задержаны десятки человек, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, произошла словесная перепалка, мужчины вышли на улицу, где началась драка.

    Пострадавших в ходе противоправных действий нет. Изначально на месте происшествия задержали 25 участников инцидента. Позже оперативники выявили еще восемь человек, принимавших активное участие в уличной потасовке.

    Все доставленные в отдел оказались приезжими в возрасте от 17 до 60 лет. В отношении 24 иностранцев составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Еще трое привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в России, при этом одного из них выдворят за пределы страны.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Шестеро фигурантов арестованы. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года суд арестовал 20 участников массовой драки в Новой Москве.

    21 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Подросток погиб в коллекторе московского метро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ночная вылазка двоих молодых людей по техническим сооружениям столичной подземки закончилась трагедией из-за желания одного из них посмотреть на движущийся состав, сообщили в полиции Москвы.

    17-летний подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. Сотрудники полиции обнаружили тело юноши после сообщения от работников подземки, – сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

    Изначально работники метрополитена нашли в перегоне мужской ботинок и поясную сумку с паспортом, после чего вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что погибший вместе с 18-летним приятелем ночью проник в коллектор через люк. Юноша решил посмотреть на движение поездов, открыл дверь в тоннель и получил смертельные травмы от проходящего состава.

    Спутник попытался самостоятельно вытащить пострадавшего, однако потерпел неудачу. Оставив тело на месте происшествия, он скрылся и никому не рассказал о трагедии. В отношении выжившего москвича составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

    Суд признал молодого человека виновным в правонарушении. Ему назначили штраф в размере 75 тыс. рублей.

    Накануне в метро Москвы еще один молодой человек, оказавшийся на путях Замоскворецкой линии, также получил несовместимые с жизнью травмы.

    До этого, в конце апреля девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь». А в марте суд арестовал на девять суток пассажира за поездку на сцепке поезда от «Курской» до «Площади Революции».

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    22 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Зона отчуждения ЧАЭС стала убежищем для множества крупных диких животных

    Tекст: Антон Антонов

    Чернобыльская зона отчуждения оказалась одним из мест обитания крупных диких млекопитающих, следует из исследования, опубликованного в научном журнале Proceedings Лондонского Королевского общества.

    Крупные закрытые территории привлекают больше зверей, включая уникальных лошадей Пржевальского, благодаря минимальному вмешательству человека в естественную среду обитания. Исследователи выяснили, что популяция крупных млекопитающих на зараженных территориях превышает показатели других украинских заповедников, передает РИА «Новости».

    «Результаты показали, что более крупные и менее подверженные влиянию человека охраняемые зоны продемонстрировали более высокий показатель разнообразия млекопитающих», – говорится в публикации.

    Выводы основаны на записях с фотоловушек, установленных в Полесье в 2020-2021 годах. Камеры зафиксировали более десяти видов животных, среди которых благородные олени, рыси, медведи и волки. Наибольшее число снимков получено именно на закрытой территории.

    Например, благородный олень появлялся в объективах 11 719 раз, тогда как в соседнем Древлянском заповеднике – лишь 554 раза. Лошадь Пржевальского встречалась исключительно в зоне отчуждения. Ученые связывают это со строгим соблюдением ограничений и отсутствием людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за 40 лет после аварии зона отчуждения вокруг ЧАЭС стала уникальным природным заповедником, где природа восстанавливается, а популяции диких животных увеличились. При этом серьезных негативных эффектов радиации на животных не отмечено.

    Испанские исследователи обнаружили у местных лягушек защитную темную окраску из-за повышенного содержания меланина.

    21 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    На Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель департамента госзакупок оборонного ведомства организовал масштабную коррупционную схему, заработав на поставках некачественных продуктов питания для солдат ВСУ более 71 млн гривен (1,6 млн долларов), сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

    Служба безопасности Украины выявила незаконную деятельность высокопоставленного сотрудника министерства обороны. Злоумышленник занимал руководящий пост в ведомстве и целенаправленно заключал контракты с аффилированными коммерческими структурами, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 млн гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    После поступления бюджетных средств подрядчики отгружали заказчикам продукцию, которая совершенно не соответствовала стандартам качества. Таким образом участники сговора искусственно снижали стоимость товаров, а полученную разницу в размере 1,6 млн долларов распределяли между собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинское военное ведомство признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    Ранее бывшему руководителю департамента Минобороны Украины предъявили обвинение в растрате одного миллиарда гривен при закупке продуктов для ВСУ. А позже стало известно, что поставщик некачественных баллистических очков для армии похитил более трех с половиной миллионов долларов.

    22 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Лжеполицейский надругался над москвичкой во время выдуманной спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке Сокольники мужчина представился полицейским девушке и под предлогом помощи в поимке наркоторговцев заманил жертву в безлюдное место, где совершил над ней сексуальное насилие, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Вечером 18 мая в столичном парке Сокольники мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и попросил незнакомку помочь в поимке распространителей наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Для конспирации он потребовал от нее сыграть роль его спутницы.

    «Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете.

    После инцидента девушка обратилась за помощью. Подозреваемого 1984 года рождения оперативно задержали. Возбуждено уголовное дело по фактам насилия и использования поддельных документов.

    Следствие планирует ходатайствовать об аресте фигуранта. Правоохранители также проверят задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки около столичного Лефортовского парка.

    21 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    В Москве обсудили цифровое будущее языков народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве началась третья стратегическая сессия, посвященная использованию искусственного интеллекта для сохранения и развития языков народов России.

    На пленарном заседании участники обсудили вопросы сохранения общего культурного кода и обеспечения безопасности данных, а также роль цифровых технологий в поддержке языкового многообразия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сессию объединила представителей органов власти, специалистов в области компьютерной лингвистики, разработчиков искусственного интеллекта, исследователей и активистов, работающих над сохранением родных языков народов России. Основная цель дискуссий – поиск решений, позволяющих совместить традиции и современные технологии для создания суверенного искусственного интеллекта, способного сохранять и развивать культурное наследие страны.

    Открывая мероприятие, руководитель ФАДН России Игорь Баринов подчеркнул значимость языков как основы идентичности народов. В частности, он отметил: «Мы понимаем, что язык – это основа самоидентификации любого народа. Его необходимо сохранить, чтобы жили традиции, обычаи и культуры… Для этого языки должны присутствовать в киберпространстве и на телефонах, на планшетах, в нейросетях». Он также сообщил, что «сегодня в Яндекс Переводчике появится четырнадцатый язык – адыгейский», подчеркнув, что совместная работа уже дает ощутимые результаты.

    Руководитель Дома народов России Анна Полежаева в свою очередь отметила: «Для всех нас очень важен русский язык – это наше общенациональное достояние… При этом наравне важно беречь каждый язык, изучаемый в России». По её словам, ключевая задача заключается в том, чтобы родные языки были полноценно представлены в цифровой среде и оставались доступными для изучения.

    Отдельное внимание участники уделили практическим цифровым решениям. Представитель «Яндекса» Андрей Болоховитянов сообщил о расширении функционала сервисов: «В сервисе уже сейчас есть возможность почитать исторические газеты на языках народов России… Мы ведём активные дискуссии и считаем, что очень важно активизировать работу по созданию национального потенциала для обучения искусственного интеллекта». Он подчеркнул необходимость оцифровки архивных материалов и создания языковых корпусов для развития технологий машинного перевода и обучения ИИ.

    Также в работе сессии принял участие глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, отметивший значение языкового разнообразия и его сохранения как основы культурной идентичности.

    В ближайшие два дня участники проведут серию панельных дискуссий и мастер-классов, а также онлайн-исследование. Итогом работы станет формирование предложений по развитию цифровых инициатив, направленных на сохранение и развитие языков народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент Владимир Путин поддержал идею расширения федерального списка языков малых народов для создания учебников.

    Месяцем ранее крымские ученые приступили к обучению голосового помощника от компании «Яндекс» крымскотатарскому языку.

    В феврале на площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Года единства народов России.

    22 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево

    Tекст: Антон Антонов

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также нижегородского Чкалова временно ограничена, сообщила Росавиация.

    Внуково и Шереметьево продолжают обслуживать самолеты по согласованию с профильными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в «Максе».

    В Нижнем Новгороде также действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    21 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Осужденный за взятки экс-мэр Владимира отправился на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Приговоренный к восьми годам колонии за коррупцию в похоронном бизнесе бывший градоначальник Владимира решил принять участие в боевых действиях, сообщили власти региона.

    Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов сейчас находится в зоне СВО. Информацию подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. «Дмитрий Викторович находится на СВО», – заявил глава региона в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    В январе бывшего чиновника осудили за коррупцию и приговорили к восьми годам строгого режима и назначили штраф в размере 11 млн рублей. Дополнительно суд взыскал сумму полученного незаконного вознаграждения.

    По данным следствия, осенью 2023 года фигурант обещал двум предпринимателям покровительство в сфере ритуальных услуг. Он расставил нужных людей на руководящие посты и способствовал принятию нормативных актов для предоставления льгот определенной компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил бывшего мэра Владимира к восьми годам колонии строгого режима. Ранее, в ноябре прошлого года городская Дума отправила чиновника в отставку в связи с утратой доверия. До этого Следственный комитет предъявил Дмитрию Наумову обвинение в получении крупной взятки за содействие незаконному похоронному бизнесу.

    22 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на российскую столицу, отразили, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За некоторое время до этого на подлете к Москве также уничтожили БПЛА.

    21 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Мах.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Ранее в четверг системой ПВО Минобороны были уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, об уничтожении летевших на Москву дронов сообщалось и во вторник.

    Российская ПВО за восемь часов сбила 196 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря.

    21 мая 2026, 22:40 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения в аэропорту Домодедово

    Tекст: Антон Антонов

    Временные ограничения начали действовать в столичном аэропорту Домодедово, сообщила Росавиация.

    Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с профильными ведомствами, сообщила Росавиация в «Максе».

    Данные меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе транспортного узла.

    В ведомстве подчеркнули, что главная цель подобных решений заключается в обеспечении максимальной безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Российская ПВО за восемь часов сбила над регионами страны 196 украинских дронов.

    22 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    В начале мая один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Незадолго до этого жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

    22 мая 2026, 00:49 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО ликвидированы два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевшие на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Сейчас на территории падения фрагментов находятся профильные специалисты и сотрудники экстренных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    Работа столичных аэропортов Внуково и Шереметьево, а также Домодедово временно ограничена.

    22 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Силами ПВО сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО ликвидирован летевший на Москву дрон, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении летевших на Москву беспилотников.

    После атаки украинских БПЛА девять округов Херсонской области остались без света.

    22 мая 2026, 06:47 • Новости дня
    Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили после атаки дронов

    Евраев сообщил о возобновлении движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    В Ярославской области сняли ограничения на движение транспорта в сторону Москвы, введенные ранее из-за ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

    Движение на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги в Ярославле полностью восстановлено. Ограничения вводились из-за ночной атаки беспилотников, которую успешно отразили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил Евраев в «Максе».

    «Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу «Локомотива», подразделения министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно», – подчеркнул глава региона.

    В результате атаки никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ярославский «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму игрокам, тренерскому штабу и поклонникам «Локомотива».

