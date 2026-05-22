  Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    22 мая 2026, 14:53 • Новости дня

    Мишустин рассказал о результатах экономического развития СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о реализации стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств (СНГ).

    Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Туркмении, передает РИА «Новости».

    Глава правительства отметил, что выполнение первой дорожной карты стратегии экономического развития Содружества дало дополнительный прирост ВВП государств-участников и способствовало увеличению объема взаимной торговли.

    «Многое сделано в рамках Стратегии экономического развития СНГ. Выполнение первой «дорожной карты» по ее реализации по оценкам экспертов дало дополнительный прирост валового внутреннего продукта стран Содружества. Ну и, соответственно, как следствие, способствовало увеличению объема взаимной торговли», – сказал Мишустин во время заседания.

    В рамках развития международного коридора «Север – Юг» были реконструированы пункты пропуска на западном маршруте и проведены работы по дноуглублению Волго-Каспийского канала. Глава кабмина добавил, что с 2024 года 70% таможенных деклараций в Содружестве оформляется в электронном виде.

    Мишустин также подчеркнул важность укрепления транспортной связности и перехода от концепций к практической реализации договоренностей. Он призвал запускать взаимовыгодные проекты в энергетике, транспорте, логистике, промышленности, сельском хозяйстве и цифровизации для быстрого экономического эффекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом заседания Михаил Мишустин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    22 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» не позволит кандидатам прятать политический статус

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие в выборах от «Единой России» потребует обязательного членства в ней или принадлежности к институту сторонников партии, заявил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

    Медведев обратился к участникам предварительного голосования, передает Telegram-канал партии. Политик подчеркнул, что попытки утаить политический статус будут жестко пресекаться.

    «Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что данное условие является строго обязательным абсолютно для всех кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции.

    22 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солнечные вспышки и выброс энергии могут приводить к падению низкоорбитальных спутников типа Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

    Пагубное воздействие космической погоды на околоземные аппараты объясняется физическими процессами в верхних слоях газовой оболочки планеты, передает РИА «Новости». Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров детально пояснил механизм гибели техники компании SpaceX.

    «Во время вспышек в местах высокой концентрации магнитного поля на Солнце происходит большой выброс энергии - солнечного вещества. При достижении Земли эту энергию поглощает атмосфера Земли», - рассказал астроном.

    В результате подобных процессов воздушная оболочка разогревается и значительно увеличивается в размерах. Из-за этого низкоорбитальные аппараты стремительно теряют высоту и полностью сгорают.

    Помимо уничтожения орбитальной группировки, столкновение солнечного вещества с нашей планетой провоцирует появление ярких полярных сияний. Эксперт добавил, что такие космические явления также вызывают серьезные помехи в работе систем радиосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые спрогнозировали мощную вспышку на Солнце.

    Крупная корональная дыра спровоцировала геомагнитные возмущения среднего уровня.

    В конце марта компания Starlink потеряла связь со спутником на высоте 560 километров.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    21 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Медведев назвал семь аргументов в пользу необратимого распада Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил аргументы, доказывающие статус Украины как несостоявшегося государства, и указал на ее неминуемый распад.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал семь причин считать Украину несостоявшимся государством. Он опубликовал соответствующий пост в своем канале в Мах. «Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?» – написал он.

    Первым аргументом стала тотальная зависимость Киева от внешнего финансирования, без которого дефицит бюджета превысил бы 50%. Вторым фактором Медведев назвал утрату более 20% территории, доставшейся после распада СССР. Третья причина заключается в катастрофической демографической ситуации: население сократилось более чем в два раза – с 51,5 млн человек в 1991 году до менее 23 миллионов сегодня.

    Четвертый аргумент Медведева в том, что страна лишилась почти половины промышленного потенциала и более 70% металлургии, а также доступа к полезным ископаемым на сумму свыше 12 трлн долларов. Пятой причиной стало разрушение системы госуправления: большинство центральных органов власти либо утратили полномочия, либо сформированы неконституционно. Шестой фактор – прямое внешнее управление страной иностранными должностными лицами.

    Седьмым аргументом Медведев назвал нахождение у власти человека с признаками распада личности, выстроившего систему хищения западной помощи. Деградация Украины носит необратимый характер, и процесс не остановят обещания вступления в НАТО или Евросоюз, заключил зампред Совбеза.

    Ранее в четверг Медведев охарактеризовал текущее разрушение Украины как процесс окончательного упадка без шансов на восстановление. До этого он обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном разрушении своей страны.

    А для устойчивости международных отношений зампред Совбеза потребовал полного демонтажа киевского политического режима.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    22 мая 2026, 05:33 • Новости дня
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Днепр» на херсонском направлении испытали новую разработку, уничтожив беспилотник ВСУ с помощью многоразового дрона-перехватчика, сообщил боец с позывным «Барсик».

    Бойцы войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» сбили украинский БПЛА «Мара» с помощью нового российского дрона-перехватчика многоразового использования, сказал собеседник РИА «Новости».

    Новый беспилотник-перехватчик, оснащенный системой вертикального взлета и посадки, был разработан военнослужащими 18-й общевойсковой армии. Создание аппарата проходило в одной из подземных прифронтовых лабораторий Вооруженных сил России.

    В мае российские военные сбили более 50 украинских беспилотников за день с помощью дрона-перехватчика «Елка». В марте оператор БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожил вражеский разведывательный аппарат прямым тараном.

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    22 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство страны считает атаку на образовательное учреждение в Луганской народной республике чудовищным преступлением, требующим неминуемой ответственности для виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел учебного заведения в ЛНР, передает «РИА Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что украинские власти обязаны ответить за содеянное.
    «Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», – заявил он.

    Он назвал произошедшее чудовищным актом, поскольку обстрелу подвергся объект образования с детьми и молодежью.

    «Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление», – сказал он в ответ на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать эту атаку.

    Песков добавил, что сейчас главная задача заключается в оперативном разборе завалов и спасении оставшихся под обломками людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек при обстреле учебного корпуса в Старобельске.

    Следственный комитет завел по факту удара уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Сотрудники экстренных служб достали тело одного погибшего студента из-под обломков разрушенного общежития.

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, продолжит свою спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.

    Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства 13-летнего Александра Плющенко, рассказал ТАСС источник агентства. Сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко теперь будет представлять на международных соревнованиях Азербайджан.

    Юный спортсмен тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2017 года и регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом. Ранее стало известно, что спортивное гражданство сменила еще одна воспитанница академии Евгения Плющенко. Фигуристка Вероника Жилина также перешла в сборную Азербайджана.

    Между тем сначала Международный союз конькобежцев отказал Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Кроме того, в мае решила сменить спортивное гражданство и фигуристка Софья Муравьева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Александр Плющенко выступал в ледовом шоу с высокой температурой.

    22 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад, анализирующий причины поражения тогдашнего вице-президента Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Национальный комитет Демократической партии обнародовал анализ проигрыша Камалы Харрис Дональду Трампу в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости».

    В тексте говорится, что команда бывшего американского лидера не смогла создать условия для успеха кандидата.

    «Белый дом на протяжении трех с половиной лет не оказывал Харрис эффективной поддержки для укрепления ее позиций до того момента, как произошла смена кандидата», – отмечается в двухсотстраничном документе консультанта Пола Риверы.

    Автор отчета считает слабой попытку штаба строить кампанию исключительно на неприемлемости фигуры оппонента. По его мнению, избирателям так и не объяснили реальных причин голосовать за выдвиженца от демократов.

    Публикация вызвала острые споры внутри политической силы. Сначала функционеры отказывались показывать текст общественности, однако позже выпустили его со специальной пометкой, подчеркивающей исключительно личное мнение автора документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах внутри Демократической партии возникла напряженная ситуация.

    Президент США Джо Байден объяснил поражение кандидата вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал причиной проигрыша раскол внутри политической силы.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    21 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест

    Tекст: Денис Тельманов

    Альпинист Рустам Набиев вошел в историю, став первым человеком, который смог подняться на высочайшую вершину планеты исключительно с помощью рук.

    Россиянин Рустам Набиев первым в истории совершил восхождение на Эверест на одних руках и водрузил на вершине национальный флаг, передает ТАСС.

    «Я понимал, что становлюсь не только первым человеком в мире, но и первым россиянином, который представляет свою страну на этой мировой арене альпинизма», – рассказал Набиев.

    По словам спортсмена, он испытал огромную гордость, поднимая российский триколор на высочайшей горе мира. Альпинист отметил, что в условиях текущей международной обстановки хотел поддержать родину и продемонстрировать силу духа соотечественников.

    Он добавил, что рад отсутствию ограничений в мировом альпинизме, что позволяет открыто представлять Россию.

    В этот же день более 270 человек установили новый рекорд по количеству успешных восхождений на данную гору за сутки.

    Несколькими днями ранее Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям с национальным флагом.

