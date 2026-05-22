    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня

    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Депутат ЕП Зоннеборн: Каллас тайно называют «европейским ядерным сценарием»

    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    22 мая 2026, 11:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР

    Колесник: Ответ России на удар по общежитию в ЛНР не заставит себя ждать

    @ ГУ МЧС России по ЛНР/vk.com

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина в очередной раз подтвердила статус террористического государства. Удар по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) был целенаправленным. Ответ России на преступление противника не заставит себя долго ждать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

    «Атака ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР – явный террористический акт. Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Он подчеркнул: ответ на преступление украинской армии не заставит себя долго ждать. «ВС России регулярно наносят тяжелейшие массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать теракты. «На фоне удара по общежитию Западу следует наконец задуматься о том, кого они поддерживают в этом конфликте», – добавил Колесник.

    Военкор Александр Коц в свою очередь указал, что Старобельск – это не передовая, а глубокий тыл ЛНР. «В ударе по педагогическому общежитию нет никакой логики – ни военной, ни человеческой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коц сослался на публикации в украинских пабликах, в которых задним числом пробрасывают версию будто «рядом стоял военный объект». «Но все военные, где бы они ни были, давно ушли под землю – в подвалы, блиндажи, бомбоубежища. Они не живут открыто в общежитиях. И под плитами сейчас луганские подростки», – добавил военкор.

    Он отметил, что Зеленский в это время в Брюсселе бодро отчитывался западным спонсорам про «дальнобойный план» и горящие НПЗ под Самарой. «Это, видимо, и есть тот самый «план»: пока одни операторы жгут нефтянку для красивой картинки в Financial Times, другие наводят дроны на окна детских спален», – заключил Коц.

    В ночь на 22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в Max. В результате удара пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа.

    «ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет», – написал глава региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 35 – пострадали. Под завалами могут оставаться около 18 студентов.

    На месте идут спасательные работы. Однако МЧС приходилось приостанавливать их из-за угрозы новых украинских атак. Отметим, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы прицельно и с наслаждением бьют по детям, сообщает РИА «Новости». «Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», – добавила она. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», – обратила внимание дипломат.

    Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что готовит письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. По ее словам, произошедшее должно быть трактовано как военное преступление.

    Киев постоянно атакует невоенные цели, в этом их суть – негодяи и террористы, их ничто не изменит, кроме полного обнуления режима, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    «Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима.

    «Атаки на общежитие были совершены несколько раз. Туда прилетало несколько тяжелых беспилотников самолетного типа, несущих большой груз боеприпасов. Именно такими десятками килограммов взрывчатого вещества они атаковали детей и преподавателей», – пояснил дипломат. По его словам, атака длилась с десяти часов вечера четверга до двух часов ночи пятницы.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Суд в Казахстане обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,4 млрд долларов
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Суд Международного финансового центра «Астана» удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения против Газпрома, передают «Вести». Российская корпорация обязана выплатить украинской стороне 1,13 млрд долларов основного долга, а также проценты, штрафы и судебные издержки.

    Общая сумма требований превышает 1,4 млрд долларов. Спор связан с соглашением о транзите российского природного газа через территорию Украины, которое было подписано в 2019 году.

    Окончательное решение международного арбитража в Цюрихе вынесли в июне прошлого года, после чего «Нафтогаз» запросил у российской компании выплату в размере 1,37 млрд долларов. При этом Газпром не признает юрисдикцию международных инстанций по спорам с украинской стороной. Ранее российская компания подала новый иск к чешской фирме NET4GAS, касающийся экономического спора.

    Суд в Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на решение о выплате «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов.

    Ранее Арбитражный суд Петербурга запретил украинской компании добиваться исполнения иностранных судебных решений против российской корпорации.

    При этом российская инстанция увеличила сумму неустойки для «Нафтогаза» до 1,35 млрд долларов.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух

    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    22 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Данкверт заявил о наличии трудностей с поставками растительной продукции армянского производства, передают «Вести». Сложности касаются не только цветов, но также овощей и фруктов.

    «Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас – и с овощами, и с фруктами», – подчеркнул глава контрольного ведомства.

    Он уточнил, что инспекционные мероприятия на предприятиях республики продлятся еще одну неделю. По итогам проверок служба примет соответствующие решения.

    Ранее в России ввели временный запрет на поставки цветочной продукции из закавказской республики с 22 мая.

    Россельхознадзор официально направил соответствующее письмо руководителю Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграну Петросяну.

    Днем ранее делегация Россельхознадзора прибыла в Ереван для проведения совместных проверок местных сельскохозяйственных предприятий.

    21 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало семь сообщений за день

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Известная коротковолновая радиостанция УВБ-76, или «Радио Судного дня», выдала в четверг в эфир сразу семь новых сообщений, включая слова «Блиноспас» и «Жестокаин».

    На «Радио Судного дня» прозвучало сразу семь сообщений за день. Первое кодовое слово «Жестокаин» прозвучало в 7.09 утра по мск, сообщает Telegram-канал УВБ-76 логи.

    Вторыми за день сигналами стали «Ляповнук», «Блиноспас» и «Вруновал», переданные в 9.10 по мск. Последняя группа сообщений, состоящая из слов «Королевна», «Капосук» и «Братошик», появилась в радиоэфире в 11 часов три минуты.

    УВБ-76 – военная радиостанция, которую создали еще в 1970-х годах. Почти всегда передатчик непрерывно транслирует характерный жужжащий звук, из-за чего объект получил неофициальное название «Жужжалка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая радиостанция УВБ-76 передала шифровку с двукратным повторением слова «Мячохлеб». Несколькими днями ранее станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый».

    А в начале апреля слушатели зафиксировали необычное сообщение с позывным «Фликобыт».

    21 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Вице-премьер Чехии призвал Европу отказаться от высокомерия

    Tекст: Вера Басилая

    Европе необходимо отказаться от высокомерия, признать, что она уже не является центром мира, и сосредоточиться на развитии образования, науки и экономики для повышения конкурентоспособности, заявил первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

    Первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек выступил с резкой критикой европейской политики на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Праге, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул необходимость смены приоритетов развития континента.

    «Европа должна перестать вести себя высокомерно и признать, что она больше не является центром мира. Ей следует сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых «зеленых» ценностей», – заявил Гавличек.

    Политик отметил, что Европе не хватает предпринимательского духа и здоровых амбиций, которые успешно применяют США и Китай. Он предостерег от иллюзий относительно того, что усиление федерализации Евросоюза автоматически приведет к позитивным изменениям. По его словам, бюрократию невозможно сократить путем укрепления создающей ее структуры.

    Гавличек считает фатальной ошибкой игнорирование голоса предпринимателей со стороны органов ЕС, где решающее слово принадлежит идеологам, недооценивающим законы экономики и физики. Он уверен, что климатическая политика и подход к миграции снижают конкурентоспособность Европы, а двигателем роста должен выступать частный сектор при поддержке государства.

    Президент США допустил исчезновение Европы из-за ошибочной энергетической и миграционной политики.

    Новый стратегический курс Китая усилил угрозу деиндустриализации стран еврозоны.

    На адаптацию прорывных технологий у европейцев уходит в восемь раз больше времени по сравнению с китайскими конкурентами.

    21 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Россия провела пуски ракет в рамках учений стратегических ядерных сил

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках масштабных маневров состоялись успешные испытательные пуски баллистических и крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно завершили тренировку ядерных сил. С космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Морская часть учений прошла в акватории Баренцева моря. Экипаж фрегата поразил цель на полигоне Чижа ракетой «Циркон», а атомный подводный крейсер выполнил пуск ракеты «Синева». Кроме того, на полигоне Капустин Яр боевой расчет из Белоруссии провел практический запуск ракеты комплекса «Искандер-М».

    К воздушным маневрам привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС и перехватчики МиГ-31И, которые применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Все поставленные задачи решены в полном объеме, ракеты успешно достигли назначенных целей и подтвердили свои характеристики, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил. До этого глава ведомства Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке задач массированного ядерного удара.

    21 мая 2026, 19:04 • Новости дня
    Картину из коллекции Александра III вернули в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Историческое полотно Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» из коллекции Александра III, утраченное в 1930-е годы, возвращено в музей-заповедник «Гатчина» благодаря усилиям итальянского мецената, сообщили в Минкульте РФ.

    Картину известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» торжественно передали музею-заповеднику «Гатчина», сообщает Минкультуры РФ. До революции это произведение искусства украшало личные интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце.

    «До недавнего времени судьба «Лунной ночи в Крыму» оставалась неизвестной. В ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани заявил послу России в Италии о намерении вернуть картину Льва Лагорио в Гатчинский дворец, после чего была проведена кропотливая исследовательская работа», – отметили в пресс-службе ведомства.

    Специалисты министерств культуры и иностранных дел России совместно с центром «РОСИЗО» подтвердили подлинность и мемориальную ценность полотна, написанного в 1879 году. После тщательной экспертизы картину доставили на родину. Принадлежность работы к императорской коллекции установили по архивным описям и маркировке 1920-х годов на тыльной стороне.

    Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов выразил благодарность итальянскому коллекционеру. Он подчеркнул, что возвращение подлинного предмета в возрожденную экспозицию Арсенального каре стало значимым событием в преддверии 260-летия Гатчинского дворца, которое отметят 6 июня.

    Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов сообщил о предстоящем возвращении утраченной картины Льва Лагорио. Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого московский суд изъял в доход государства десятки полотен Рериха.

    А летом прошлого года британская баронесса передала итальянскому музею украденное произведение Антонио Соларио.

    21 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Директор детсада в Тобольске получила условный срок за гибель воспитанницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель дошкольного учреждения Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке и осуждена условно на три года, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    Директор детского сада Тобольска в Тюменской области признана виновной в халатности после трагической гибели четырехлетней воспитанницы от удушья на игровой площадке. Трагедия произошла весной 2023 года, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

    Следствие установило, что с декабря 2015 года заведующая систематически нарушала требования безопасности. «Собранные следственным отделом по городу Тобольску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору детского сада», – заявили в ведомстве.

    4 мая во время утренней прогулки младшей группы 4-летняя девочка задохнулась в игровой беседке. Причиной гибели стала механическая асфиксия. Суд установил прямую вину руководителя в случившемся.

    Женщине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, осужденной запретили занимать руководящие должности в образовательной сфере в течение двух лет.

    Накануне суд в Приморье приговорил воспитательницу детского сада к условному сроку за ожоги глаз у малышей. Ранее в Махачкале из-за тяжелой травмы стопы у трехлетней девочки уволили заведующую и трех сотрудниц дошкольного учреждения.

    До этого суд в Лесосибирске в Красноярском крае назначил воспитательнице два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика.

    21 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Удары ВСУ по Брянской области убили двух человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще одного человека, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины ударили по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Как итог: два работника предприятия были убиты, еще один получил ранения, сообщил в Мах временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    Накануне украинский беспилотник ранил водителя грузовика в поселке Суземка Брянской области. Днем ранее двое мужчин пострадали при ударе дронов по автозаправочной станции в Клинцовском районе области.

    А в середине мая два сотрудника РЖД получили ранения после атаки беспилотника на железнодорожный вокзал все той же Унечи.

    21 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Цена нефти Brent упала ниже 103 долларов за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Котировки июльских контрактов на лондонской бирже ICE впервые с 8 мая снизились до минимальных значений на фоне рыночной динамики.

    Торги на лондонской площадке продемонстрировали заметное падение стоимости энергоносителей, передает ТАСС. К вечеру 21 мая цена барреля марки Brent с поставкой в июле 2026 года снизилась на 2,15%, достигнув отметки 102,76 доллара.

    Позднее темпы падения ускорились. Стоимость эталонной марки потеряла 2,53%, опустившись до 102,36 доллара за баррель. Аналогичная тенденция затронула и американскую нефть. Фьючерсы на марку WTI с поставкой в июне подешевели на 2,33%, составив 95,97 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки североморской смеси опустились ниже 105 долларов за баррель. Несколькими днями ранее стоимость июльских контрактов на нефть марки Brent достигла отметки 112,09 доллара.

    В середине мая Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до тридцатипятилетнего минимума.

    21 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки новых запусков ракеты «Союз-5»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередные летные испытания ракеты «Союз-5» состоятся во второй половине следующего года, а старт третьей ракеты намечен на 2028 год, сообщили в Роскосмосе.

    Роскосмос продолжает реализацию программы тестирования новых космических аппаратов. Заместитель генерального директора Дмитрий Баранов поделился с ТАСС подробностями графика предстоящих стартов.

    «У нас по плану три летных испытания: первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года, а третья ракета у нас сегодня запланирована на 2028 год, но это будет чуть дальше», – рассказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, успешно прошел первый старт ракеты нового поколения. Глава Роскосмоса Баканов накануне пуска доложил о завершении комплекса проверочных мероприятий. Также сообщалось, что в перспективе ракета выведет на орбиту до 17 тонн полезного груза.

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

