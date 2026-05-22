Режиссер Бондарчук допустил замену живых актеров искусственным интеллектом

Эксперты: Программа «Время героев» меняет ДНК российской власти

Tекст: Олег Исайченко

«Программа «Время героев» стала одним из символов нового этапа кадровой политики России, где служение стране напрямую связано с формированием управленческой команды будущего», – отметил Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Он напомнил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию дал старт этому проекту для ветеранов СВО, солдат и офицеров – с 1 марта 2024 года.

По словам политолога, глава государства поставил перед программой ключевую задачу: формирование новой управленческой страты. «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – привел Шаповалов цитату президента. Он также напомнил, что «Время героев» включено в единую архитектуру подготовки кадров наряду с «Лидерами России», «Лидерами России. Политика», «Школой губернаторов», президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программами ВШГУ на базе «Сенежа».

С этим подходом согласен Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог». Он подчеркнул, что кадровая политика президента гибко подстраивается под актуальные задачи государства. «Люди, которые проходят «Время героев» и другие кадровые проекты, на 99% готовы к тому, чтобы реально служить стране. Эти программы означают не привилегии для участников, а их ответственность, обязательства и готовность сделать что-то полезное для России», – заметил Сетов.

Многомерность проекта и его влияние на систему власти подтвердил Сергей Перминов, первый заместитель главы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности. По его словам, «Время героев» направлено на изменение ДНК власти: политическая система России последовательно развивает принцип продвижения людей, для которых служение стране является жизненным выбором. Сенатор добавил, что это наглядно показал и праймериз «Единой России» при подготовке к выборам разных уровней в 2026 году.

Перминов привел конкретные цифры. «Важным достижением «Единой России» стал рекордный уровень участия ветеранов СВО в процедуре электронного предварительного голосования, где зарегистрировались уже более 9,5 млн избирателей. Всего среди кандидатов на ЭПГ – 1534 участника спецоперации. Среди кандидатов – 22% представителей молодежи. Партия реализует бесшовную ротацию кадров. Также в партийном проекте кадрового резерва «Политстарт» участвуют 6083 человека, из них 440 – ветераны СВО», – сообщил парламентарий.

Личным опытом поделился Владимир Михайловский, кавалер трех орденов Мужества. «В ходе СВО закладывались мои жизненные ориентиры, ценности, которыми я делюсь сегодня с молодым поколением. Среди них – принципы единства и сплоченности. В нашем подразделении были ребята из разных регионов, представители разных национальностей. Но цель была одна. Мы – семья, и победа всегда будет нашей общей», – отметил он.

Для Михайловского программа «Время героев» явилась логичным продолжением этого пути. «Программа «Время героев» стала моим следующим теоретическим и практическим этапом служения России. Кроме того, участвуя в военно-патриотических проектах, в том числе в игре «Зарница 2.0», я узнал, что эти молодые ребята спасали людей на пожарах, помогали утопающим. Вкладывая силы, время и душу в воспитание молодежи, мы строим большое будущее нашей страны», – подчеркнул он.

Результаты работы выпускников программы уже очевидны – в том числе на примере Еврейской автономной области, отметила глава региона Мария Костюк, мать Героя России Андрея Ковтуна, погибшего в зоне СВО. «Говоря о программе «Время героев», отмечу, что для меня она имеет не только профессиональное, но и личное значение. Общение с ее участниками формирует внутренний ориентир и понимание того, что такое настоящая ответственность перед страной, о чем говорил президент. Эти люди задают высокий нравственный стандарт, к которому хочется соответствовать. Именно поэтому мы активно вовлекаем ветеранов в государственную и муниципальную службу», – указала она.

По словам Костюк, назначение Героя России Олега Джафарова заместителем губернатора заметно усилило управленческую команду области. «Они формируют новую управленческую и общественную элиту, ориентированную на результат и развитие региона», – подчеркнула глава региона. Сам Олег Джафаров признался, что участие в программе «Время героев» стало особым этапом его жизни: «Во время стажировки я глубоко погрузился в вопросы поддержки участников СВО, членов семей, координацию региональных мер поддержки. Этим я занимаюсь в должности заместителя губернатора».

Еще один показательный пример карьерного роста – глава Тамбовской области Евгений Первышов. Служба в зоне СВО, работа в подразделении БПЛА, государственные награды, а затем обучение в президентской программе создали основу для его перехода на работу в исполнительную власть. Эксперты отметили, что карьерный путь Первышова подтвердил: «Время героев» работает как эффективный кадровый механизм для людей с опытом служения стране и обществу.

Сам Первышов подчеркнул, что программа развенчала устойчивый миф. «Программа полностью развенчала устоявшийся миф о том, что бывшие военнослужащие на гражданской службе могут реализовываться только в узких направлениях, связанных, например, с мобилизационной подготовкой или взаимодействием с ветеранскими организациями», – заметил он.

Сегодня мы видим совершенно иную картину: участники программы работают на самых разных направлениях и должностях по всей стране. Среди них есть министры регионального уровня, вице-губернаторы, заместители председателей правительств, сотрудники федеральных органов исполнительной власти. «Это наглядно показывает, насколько широкий потенциал был раскрыт благодаря этой программе», – заключил Первышов.



