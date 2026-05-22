Западные государства создают общеевропейскую группу, нацеленную на прямое военное столкновение с Россией, передает РИА «Новости».
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, противники Москвы не ограничиваются гибридными методами борьбы, а всерьез рассматривают возможность физического нападения.
«Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер (его просто сейчас уже нет), а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Детская редакция».
Глава МИД также отметил, что окончательное разрешение украинского кризиса неизбежно станет результатом компромисса. Москва намерена отстаивать свои принципиальные позиции, добиваясь их реализации либо за столом переговоров, либо в ходе специальной военной операции.
