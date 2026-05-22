Лавров раскрыл цель дипломатических переговоров России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обозначил ключевые ориентиры дипломатической работы государства, передает РИА «Новости»

По словам министра, любой переговорный процесс должен быть нацелен на достижение практического результата.

«Про результат. Переговоры мы ведем ради того, чтобы продвигать задачи, которые наша внешняя политика поставила перед нами в рамках Концепции, которую президент России утверждает с 2000 года», – сообщил глава ведомства в интервью для издания «Детская редакция».

Министр пояснил, что дипломатические усилия направлены на создание оптимальных внешних условий. Это необходимо для максимального обеспечения социально-экономических и оборонных потребностей государства, а также для роста благосостояния граждан. Лавров подчеркнул, что действующая редакция внешнеполитической концепции, утвержденная в марте 2023 года, сохраняет свою силу, и любая дипломатическая деятельность должна оцениваться именно с этих позиций.

