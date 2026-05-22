Песков: Путин перенес встречу с главой Ульяновской области Русских

«Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», – указал Песков, передает РИА «Новости».
В четверг Песков анонсировал беседу Владимира Путина с Алексеем Русских по телемосту.
Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.
«Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.
Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.
Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».
Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.
Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.
В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.
В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.
«Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.
По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.
Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.
«Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.
По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».
«В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.
Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.
Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух
«Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.
«Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.
«Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».
Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.
Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии
«Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.
По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.
Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.
Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.
В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.
Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.
Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.
Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.
«Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.
По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.
Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.
Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
«В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.
Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.
Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.
«Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.
«Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.
В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.
В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил значимую роль бойцов на фронте, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.
«С особым уважением мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», – заявил российский лидер, говоря о Героях России, удостоенных «Золотых Звезд».
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что современные достижения и прорывы россиян в различных сферах окажут прямое влияние на развитие государства. По его словам, эти успехи будут служить будущим поколениям еще многие десятилетия.
Ранее глава государства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность. Российский лидер назвал находящихся на передовой солдат истинными героями Отечества.
Торжественное мероприятие состоялось в Екатерининском зале, передает сайт Кремля. «Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл», – заявил Владимир Путин.
Высшую награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил академик Иван Дедов за исторический вклад в развитие эндокринологии. Особое внимание уделили участникам спецоперации: звания Героев России удостоились подполковник Иван Берестовский и боевой офицер Илья Емельянов. Николай Куменов и Евгений Рочев стали первыми в современной истории страны полными кавалерами Георгиевского креста.
«Золотые Звезды» Героев Труда достались руководителям сельхозпредприятий, гендиректору конструкторского бюро «Рубин» из Петербурга Игорю Вильниту и главе Общественного телевидения Виталию Игнатенко. Космонавт Александр Горбунов получил звание Героя России за мужество в орбитальном полете. Москвичке Ольге Лобовой, воспитывающей 11 детей, присвоили звание «Мать-героиня».
Награды также получили известные артисты Юрий Антонов и Надежда Бабкина. Президент отметил, что творчество деятелей культуры приносит радость в семьи и вдохновляет граждан на новые свершения ради Родины.
«Ну разумеется, был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», – отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что в ходе беседы Путин и Си Цзиньпин обсудили иранскую проблематику, передает ТАСС.
Неделей ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели официальные переговоры в Пекине.
По словам Пескова, Владимир Путин не выступал с инициативой выдвижения Герхарда Шредера для проведения переговоров между Москвой и Европой, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил контекст недавнего заявления. По его словам, это была лишь реакция на интерес представителей СМИ.
«Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен», – сообщил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг эту инициативу российского лидера.
Официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила ключевые качества для будущего европейского посланника.
Встреча пройдет в формате видеоконференции, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.
«22 мая Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса», – говорится в сообщении. Главным докладчиком на мероприятии выступит вице-премьер Александр Новак.
Кроме того, планируется участие главы государства в церемонии открытия новых объектов для детского отдыха и рассмотрение ряда актуальных текущих вопросов.
В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».
Глава государства Владимир Путин рассказал о планах провести совместные тактические учения «Щит Союза – 2027», передает «Интерфакс». Мероприятие запланировано на следующий год.
«Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – подчеркнул российский лидер во время видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент добавил, что обе страны продолжат повышать боеготовность войск с учетом опыта специальной военной операции. В текущем году отработка задач пройдет на маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России и миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2026» на белорусской территории.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в части боевого применения.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал данные маневры сигналом для европейских государств.
«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом – завоеванием Кубка Гагарина», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что «Локомотив» в ходе турнира «демонстрировал динамичную, красивую игру, в честной борьбе взял верх над сильными, достойными соперниками, показал настоящий командный дух и сплочённость».
Также российский лидер подчеркнул, что хоккеисты вписали новую страницу в славную летопись отечественного спорта. Отдельно он отметил преданных болельщиков клуба, которые искренне поддерживают команду.
«Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», – заявил он.
Главный тренер ярославского клуба Боб Хартли сразу после победы объявил о завершении профессиональной карьеры.