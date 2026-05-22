Журова объяснила негатив вокруг решившего представлять Азербайджан сына Плющенко

Депутат Журова: Негатив вокруг сына Плющенко связан с популярностью семьи

Tекст: Дарья Григоренко

Переход наследника двукратного олимпийского чемпиона вызвал широкий общественный резонанс. Журова связала волну критики с высокой популярностью звездной семьи, передает ТАСС.

«Это право спортсмена при соблюдении закона», – заявила Журова. По словам депутата, ситуацию никто бы не обсуждал, если бы речь шла о другой фамилии. Парламентарий добавила, что юному фигуристу необходим международный опыт, а в Азербайджане гораздо меньше конкуренция.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова также назвала прагматичным и адекватным выбор новой национальной команды. Она отметила, что в России существует колоссальная конкуренция, тогда как смена спортивного гражданства повышает шансы на участие в этапах Гран-при, пишет Газета.Ru.

До этого момента мальчик, известный под домашним прозвищем Гном Гномыч, практически не выступал на официальных турнирах. В начале 2025 года он одержал победу на соревнованиях, будучи единственным участником в своей категории, а позже занял 18-е место на первенстве страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства Александра Плющенко.

Ранее Международный союз конькобежцев отказал воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

В середине мая фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из состава национальной команды ради выступления за другую страну.