Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны грузинских властей, сказал журналистам, что «есть простой выход из ситуации – перестать лгать и поддерживать насилие».

По его словам, в восприятии грузинского общества Фишер, чья каденция истекает в ближайшие дни, останется «послом Германии, который позировал на фоне фашистского слогана (в офисе оппозиции)».

«В течение трех лет работы в Грузии этот человек разрушил тридцатилетнюю дружбу Грузии и Германии. Он отождествляется в Грузии с насилием, дезинформацией, потворством пропаганде. Это печально», – заявил Шалва Папуашвили.

Глава высшего закондательного органа Грузии также отметил, что посол Германии «нанес в целом вред институту послов».

«В грузинском обществе послы теперь воспринимаются как непрошенные гости, которые поддерживают насилие, лгут, стимулируют пропаганду», – сказал он.

По его словам, МИД Германии ранее обещал, что Фишер не будет вести себя так, использовать агрессивную риторику по отношению к тбилисским властям.

«Это условие нарушено, к сожалению», – заявил председатель парламента Грузии.