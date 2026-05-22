США сообщили о неготовности НАТО производить нужное количество боеприпасов

Tекст: Елизавета Шишкова

Страны НАТО не способны выпускать снаряды теми темпами, которые потребуются в дальнейшем, передает РИА «Новости».

«Всем нам в альянсе ясно, что мы просто не готовы производить боеприпасы сегодня теми темпами, которые необходимы для будущих нужд. Это то, над чем мы можем работать вместе», – заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел в шведском Хельсингборге.

Генеральный секретарь организации Марк Рютте подтвердил наличие трудностей. Он отметил, что государства блока стремительно наращивают оборонные расходы, которые уже исчисляются десятками миллиардов, а в перспективе достигнут сотен миллиардов.

При этом генсек выразил недовольство состоянием профильной промышленности. По его словам, база в Европе и США производит недостаточно продукции, чтобы эффективно осваивать выделяемые средства. Рютте пообещал поднять этот вопрос на предстоящем июньском саммите в Анкаре.

