«Динамо» объявило об уходе Гусева с поста главного тренера команды

Tекст: Дарья Григоренко

О кадровых изменениях пресс-служба «бело-голубых» сообщила в официальном Telegram-канале. Стороны решили не продлевать действующее трудовое соглашение.

«Динамо» и Ролан Гусев завершают сотрудничество – Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность», – говорится в сообщении.

Тренер был утвержден в должности в декабре 2025 года, заменив покинувшего команду Валерия Карпина. Под его началом москвичи заняли седьмое место в Российской премьер-лиге. В Кубке России коллектив дошел до финала пути РПЛ, где потерпел поражение от «Краснодара», передает РИА «Новости».

Наставнику 48 лет, он трудился в системе клуба с лета 2023 года. В прошлом он отыграл за москвичей 161 матч, а затем перешел в ЦСКА, став трехкратным чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА. Также в его активе 31 выступление за сборную России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Динамо» под руководством Ролана Гусева обыграло «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России и лишило гостей первого места в таблице.

