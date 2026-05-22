МИД Китая решительно осудил поставки американского оружия на Тайвань

Пекин подтвердил жесткую позицию против поставок вооружения США Тайваню

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Го Цзякунь заявил о непоколебимом несогласии с действиями Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

По его словам, руководство страны не приемлет вооружение острова.

«Китай решительно выступает против продажи Соединенными Штатами оружия Тайваню, эта позиция неизменно остается четкой и твердой», – отметил дипломат во время пятничного брифинга. Так он прокомментировал недавнее заявление исполняющего обязанности министра военно-морских сил США Ханга Као.

Ранее американский чиновник сообщил о временной приостановке военных поставок тайваньской стороне. Данный шаг объясняется необходимостью создания запаса боеприпасов для проведения операции против Ирана.

Как сообщала Financial Times, китайские власти намеренно затягивают согласование визита заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби. Пекин ждет окончательного решения президента США Дональда Трампа по оружейным контрактам. Продажа вооружений традиционно остается главной точкой напряженности между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты одобрили поставку Тайваню крупной партии вооружений.

В середине мая президент США приостановил передачу военной помощи острову ради переговоров с Пекином. При этом госсекретарь Марко Рубио заявил о неизменности американского дипломатического курса по тайваньскому вопросу.