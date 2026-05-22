ЦБ дал алгоритм для пострадавших от кредитных мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Регулятор разработал специальный порядок действий для обманутых заемщиков, передает РИА «Новости».

«Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО или БКИ об аннулировании информации о таком договоре», – пояснили в ЦБ.

В случае отсутствия самозапрета жертвам советуют обращаться в правоохранительные органы. Если полиция возбудит уголовное дело, необходимо направить кредитору требование прекратить взыскание долга и начисление процентов. При отказе силовиков проблему придется решать через суд, добиваясь признания договора недействительным.

Представители ведомства подчеркнули, что более 90% микрокредитов сейчас оформляются дистанционно. Для снижения рисков мошенничества с первого марта текущего года финансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле количество оформленных россиянами самозапретов на выдачу кредитов сократилось на 14%. Всего подобной антимошеннической услугой воспользовались более 24 млн граждан России.