«Гостомельские богатыри» получили отличные отзывы от игроков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Очень бодрая, напряженная стратегия. Видно, что «Кошки» (разработчик Cats Who Play – прим. ВЗГЛЯД) выложились как надо: разрушаемость, укрытия, логистика, жесткий ИИ», – указал Solo_sin.

Он отметил, что разработчик уделил достаточно внимания деталям.

«Безумно хорошая игра показывает первые дни СВО», – указал на достоверность происходящего id761346206.

«Сюжет идеально синхронизирован с реальными событиями, а сама историческая справка просто великолепно сделана», – отметил id813325510.

«Игра очень классная, но не хватает, на мой взгляд, вертолетов и топливозаправщиков, а также в игре 40 фпс (кадров в секунду – прим. ВЗГЛЯД) и долгие загрузки», – указал Scarerstellar Scar.

Еще один комментатор под ником Ingwaruss указал на вариативность прохождения, а также на возможность пробовать разные тактики и маршруты. «А прокачка отрядов заставляет переживать за судьбу твоих солдат», – добавил он.

Cats Who Play – это российская независимая студия разработки компьютерных игр. Она базируется в Зеленограде и в основном известна своими тактическими стратегиями в реальном времени (RTS) на военную тематику,

Сам разработчик на странице проекта в VK Play пояснил, что игра посвящена событиям первых дней специальной военной операции на Украине – от момента российской воздушно-десантной операции на окраинах Киева и до переговоров в Стамбуле в марте 2022 года.

Общая оценка к 22 мая на VK Play составила 9,5 балла из 10 возможных.

Напомним, ранее игра «Гостомельские богатыри» появилась в цифровом магазине Steam.