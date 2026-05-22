«Единая Россия» создала оперштаб для пострадавших при атаке ВСУ по Старобельску

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива стала ответом на обстрел со стороны ВСУ, затронувший учебный корпус и общежитие местного колледжа.

«Единая Россия создала оперативный штаб помощи органам муниципального образования города Старобельска, для оперативного и быстрого решения вопросов по поддержке и психологической помощи родителям и пострадавшим студентам», – написал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водолацкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такие преступления нельзя забывать и необходимо «жесточайшим образом ответить Владимиру Зеленскому и его пособникам», для того чтобы они в будущем навсегда забыли, как выбирать целью поражения гражданские объекты, особенно там, где находятся дети.

Водолацкий выразил надежду на скорейшее спасение людей, оказавшихся под завалами. Также депутат пожелал сил и терпения близким пострадавших, а раненым – быстрого восстановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по колледжу в Старобельске пострадали десятки подростков. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о гибели четырех человек.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.