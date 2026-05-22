В Севастополе ввели лимит на продажу бензина в 20 литров

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Севастополе возникли перебои с поставками бензина, из-за чего власти приняли решение ограничить его продажу, сказал Иено, передают СМИРИА «Новости Крым».

Заместитель губернатора региона пояснил, что причиной стали логистические сложности.

«Существуют определенные логистические сложности, причина которых, думаю, всем известна. Если говорить о наличии топлива, то на сети АЗС «Атан» есть бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизтопливо, но не на всех заправочных станциях», – рассказал чиновник.

По его словам, на заправках сети «ТЭС» доступен бензин АИ-92, а поставки АИ-95 и дизельного топлива ожидались к вечеру. До этого момента топливо там отпускалось исключительно по талонам.

Для стабилизации ситуации временно введен лимит на продажу – не более 20 литров в одну канистру или автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Севастополя вводили лимит на продажу бензина до 30 литров на один автомобиль. Позже правительство Республики Крым увеличило суточную норму отпуска топлива до 30 литров.