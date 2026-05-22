Власти Польши сообщили о прибытии первых американских F-35

Минобороны Польши заявило о прибытии первых трех истребителей F-35

Tекст: Мария Иванова

Первые три американских самолета F-35 прибудут в Польшу в пятницу, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Сегодня около 18.00 первые три самолета F-35 доберутся до Польши, до нашей базы в Ласке», – сказал Косиняк-Камыш.

Всего польская сторона заказала 32 боевые машины этого типа. Истребители планируется разместить на авиабазе в Ласке, где уже базируются польские F-16, передает РИА «Новости».

В дальнейшем самолеты будут переброшены на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, откуда ранее вывели из эксплуатации советские Су-22.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года премьер-министр Дональд Туск выразил надежду на получение первой партии американских истребителей в мае 2026 года.

В начале мая польские власти подготовили необходимую инфраструктуру для приема новых самолетов F-35.

Ранее Госдепартамент США одобрил выделение Варшаве военного кредита в размере двух миллиардов долларов на закупку вооружений.