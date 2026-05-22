Politico: Рютте планирует удержать США в НАТО за счет оборонных контрактов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, для этого европейским союзникам предложено представить на июльском саммите в Анкаре доказательства наращивания производства. «Это включает поощрение совместных предприятий с американскими оборонными компаниями и увеличение продаж американского оружия», – отмечает издание.

Дипломатические источники подчеркивают, что вопросы оборонного производства станут ключевой частью декларации предстоящего саммита. Параллельно с официальным документом планируется заключить ряд непубличных соглашений. В частности, ожидается замена старых самолетов Boeing 707 на новые разведывательные борта Saab GlobalEye, передает РИА «Новости»

На встрече также представят обновленную программу взаимодействия альянса с промышленностью. Документ будет регулировать отношения с оборонными компаниями и может включить масштабную интеграцию стартапов в учения. При этом инициатива наращивания закупок у США рискует вызвать раскол в Европе, поскольку Брюссель традиционно отдает предпочтение местным производителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс проведет летний саммит в столице Турции.

Генеральный секретарь блока Марк Рютте рассказал о закупках американского оружия для Украины силами шести европейских стран.

В прошлом году президент США Дональд Трамп потребовал от союзников приобретать вооружения у американских производителей.