Бельгия увеличила траты на оборону до требуемых НАТО 2% ВВП

Tекст: Мария Иванова

Максим Прево сообщил о достижении страной требуемого Североатлантическим альянсом уровня оборонных расходов, передает РИА «Новости». По его словам, государство перестало быть отстающим в вопросе финансирования военной сферы.

«Раньше мы были «плохим учеником» с точки зрения нашего вклада в НАТО. Мы приложили значительные усилия, пропорциональные союзникам. Сейчас мы находимся на уровне пресловутых 2%, к которым добавляются 1,5% инвестиций в безопасность и дополнительную оборону», – заявил министр перед заседанием глав МИД стран блока в Швеции.

В предыдущем ежегодном докладе альянса Бельгия была названа главным аутсайдером по военным тратам в 2025 году. Лидерами тогда стали граничащие с Россией государства: Польша тратила около 4,3% ВВП, Литва – около 4%, Латвия – 3,74%, Эстония – 3,42%, а Финляндия – порядка 3%. В числе отстающих также числились Канада, Испания и Албания.

Россия неоднократно обращала внимание на беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. В Москве подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные траты до 5% ВВП.

Участники военного блока обязались достигнуть аналогичного показателя к 2035 году.