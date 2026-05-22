Эстония начала строить новую автодорогу в обход российской территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти балтийской республики начали прокладывать новый маршрут в обход участка трассы Вярска – Саатсе, проходящего по территории России, передает ТАСС.

На первом этапе рабочие приступили к очистке территории от деревьев и кустарников. После завершения вырубки начнется возведение земляного полотна.

Осенью 2025 года глава эстонского МВД Игорь Таро заявил о необходимости проложить новую трассу в течение одного года. Впоследствии Таллин принял решение о закрытии движения по участку дороги, пересекающему границу с РФ. Официальной причиной такого шага были названы «соображения безопасности».

Дорога Вярска – Саатсе была проложена еще в советский период и дважды заходит на российскую территорию, образуя так называемый Саатсеский сапог. Протяженность одного отрезка составляет 30 метров, другого – один километр. Ранее водителям разрешался безостановочный транзит без оформления виз, однако движение пешеходов на этих участках было запрещено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года власти Эстонии объявили о полном закрытии движения по участку трассы Вярска – Саатсе.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о намерении страны навсегда отказаться от использования проходящего через Россию маршрута.

Для ускорения строительства новой объездной дороги правительство республики аннулировало обязательную экологическую экспертизу проекта.