Полиция начала проверку после жалоб на инъекции детсадовцам в Кызыле

Tекст: Алексей Дегтярёв

В полицию обратились две матери, которые заметили у своих четырехлетних малышей подозрительные следы на ягодицах, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем», – добавили в МВД.

Сейчас стражи порядка опрашивают работников дошкольного учреждения. Предварительно в действиях персонала усматриваются признаки уголовного преступления из-за неисполнения обязанностей по воспитанию. К проверке вопиющего случая также подключились следователи СК и региональная прокуратура.

