Лантратова сообщила о четырех погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

«В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», – сообщила она в своем Telegram-канале.

На место происшествия в Старобельске оперативно выехали представители аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР. К ним присоединилась региональный омбудсмен Анна Сорока. Правозащитники намерены на месте оценить ситуацию и оказать всю необходимую помощь пострадавшим от обстрела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет указал на присутствие 87 мирных жителей в разрушенном здании.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких ударах тяжелыми беспилотниками по студенческому общежитию.

Сотрудники МЧС России временно прекратили поисково-спасательные мероприятия из-за угрозы повторной атаки.