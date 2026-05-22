Участники экстремистской ячейки в Крыму получили от 14 до 20 лет лишения свободы

Южный окружной военный суд вынес приговор пяти участникам законспирированной ячейки запрещенной террористической организации, действовавшей на территории Крымского полуострова, передает РИА «Новости».
Организатору незаконного объединения назначено наказание в виде 20 лет колонии, при этом первые четыре года он проведет в тюрьме. Остальные осужденные приговорены к срокам от 14 до 15 лет.
«Пяти участникам законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации, задержанным в марте 2024 года в Джанкойском районе, вынесен приговор», – сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о радикально-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир*» (запрещена в России).
По данным спецслужбы, злоумышленники целенаправленно распространяли террористическую идеологию. На тайных собраниях они вербовали в свои ряды местных мусульман.
Весной прошлого года Южный окружной военный суд приговорил шестерых экстремистов к длительным срокам лишения свободы.
В феврале прошлого года силовики задержали на полуострове пятерых вербовщиков.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ