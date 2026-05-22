Портативный аккумулятор загорелся в лифте у женщины в Сургуте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Сургута, девушка зашла в лифт, после чего ее ручная кладь неожиданно начала дымиться и гореть, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Пассажирка быстро бросила полыхающую вещь на пол, дождалась открытия дверей и выбежала в безопасное место.

Позднее кадры происшествия с систем видеонаблюдения внутри кабины появились в местных социальных сетях. В региональном управлении МЧС подтвердили факт инцидента.

«В соцсетях распространяется видео возгорания в лифте в Сургуте. На кадрах – задымление в кабине лифта на улице Крылова. Причина – вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия владелица сгоревшего устройства не пострадала. Серьезных материальных последствий также удалось избежать.

В середине апреля власти Японии запретили использование пауэрбанков в самолетах из-за опасности возгорания. В прошлом году в одной из школ Перми произошло самовоспламенение подобного устройства в рюкзаке ученика.