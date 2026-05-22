  Мирошник: Тяжелые дроны ВСУ несколько раз били по общежитию колледжа в ЛНР
    22 мая 2026, 10:11 • Новости дня

    В Европарламенте испугались управления ЕС через одну таблицу Excel

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен сократить ряд департаментов вызывает обеспокоенность в Европарламенте (ЕП), сообщила евродепутат от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Кристина Гуарда.

    Инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сокращению количества департаментов спровоцировала серьезную обеспокоенность среди европейских законодателей, передает ТАСС.

    Недовольство готовящимися изменениями открыто выразила представительница фракции зеленых Кристина Гуарда.

    «Невозможно управлять многообразным континентом с помощью одной-единственной электронной таблицы Excel из Брюсселя», – заявила политик в беседе с Politico.

    Депутат также инициировала сбор подписей под петицией с призывом пересмотреть спорную реформу. Она подчеркнула, что возможное упразднение ведомств послужит крайне противоречивым политическим сигналом.

    Журналисты Politico ранее отмечали, что руководство рассматривает перспективу создания нового генерального директората по инвестициям. Эта структура должна взять на себя управление социальными и региональными фондами, что существенно укрепит позиции фон дер Ляйен. Ради нового подразделения чиновники могут ликвидировать генеральный директорат по региональной и городской политике, который считается одним из старейших органов ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили серьезное недовольство методами работы Урсулы фон дер Ляйен из-за централизации власти.

    Немецкие консерваторы предъявили главе Еврокомиссии ультиматум с требованием кардинального сокращения бюрократии.

    Сотрудники ведомства возмутились сложностью получения достоверных данных о деятельности высшего органа исполнительной власти ЕС.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 15:28 • Новости дня
    В Нидерландах прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    @ REUTERS/Piroschka van de Wouw

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах исследователь лишился свободы после попытки утаить от властей точное местонахождение останков знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, пишут местные СМИ.

    Голландские правоохранительные органы взяли под стражу археолога Дейкмана, который категорически отказался передать государству найденные останки мушкетера д’Артаньяна, сообщает издание De Telegraaf. Представители местной прокуратуры подчеркнули, что задержание «связано с проверкой законности проведения раскопок».

    Спустя некоторое время ученый все же согласился пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дейкман рассказал местным журналистам, что стражи порядка отпустили его на свободу сразу после раскрытия точного местонахождения исторической находки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте специалисты обнаружили этот скелет с мушкетной пулей в грудной клетке в церкви города Маастрихт. Ранее в конце прошлого года польские спецслужбы по запросу Украины задержали российского археолога Александра Бутягина.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Военный эксперт Леонков объяснил цель учений ядерных сил России и Белоруссии

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Польские силовики расстреляли машину белоруса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские полицейские обстреляли автомобиль 60-летнего жителя Белоруссии на трассе, нанеся ему тяжелые огнестрельные ранения, сообщил СК республики.

    Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном расстреле польскими полицейскими машины белорусского гражданина. В результате инцидента водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, а в автомобиле насчитали 29 пулевых отверстий, передает РИА «Новости».

    «Следственный комитет Республики Беларусь проводит проверку по факту нападения польских полицейских на гражданина нашей страны. По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия», – сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

    Пострадавший получил ранения головы и конечностей, однако смог пересечь границу и был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что инцидент произошел из-за ошибки правоохранителей, и Минск рассчитывает на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.

    Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия позволили восстановить картину произошедшего и установить личности стрелявших полицейских. Инциденту будет дана жесткая правовая оценка, а подробности будут доведены до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    А в прошлом году нетрезвый солдат армии Польши устроил стрельбу в приграничном селе Мельник.

    21 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Гайдая

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор кандидатов на роль переговорщика от Европейского союза с Россией напоминает фильмы Леонида Гайдая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения СМИ о планируемом назначении переговорщиков от Европейского союза с Россией, передает ТАСС. По данным прессы, на эту роль рассматриваются президент Финляндии Александер Стубб, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

    «Знаете, немного напоминает фильмы Гайдая. Просто я вижу, как будто по лекалам вся троица формируется», – заявила дипломат. По ее мнению, представлять страны в переговорном процессе должны люди, пользующиеся доверием своих граждан и не опускающиеся до русофобии или национализма.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к конструктивному диалогу. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Москва никогда не отказывалась от контактов и всегда выступала за дипломатическое урегулирование разногласий с западными соседями.

    Президент России Владимир Путин назвал отсутствие оскорбительных высказываний в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости начала самостоятельного диалога Европы с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил недоверие российской стороны к кандидатуре Ангелы Меркель из-за обмана с Минскими соглашениями.

    Захарова заявила, что будущий дипломатический представитель Европы на консультациях с Москвой обязан обладать поддержкой собственного народа и не транслировать русофобские взгляды.

    21 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Евродепутат признал провал глобального санкционного давления на Россию

    В Европарламенте заявили о сломе глобального санкционного движения против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послабления со стороны США и Британии в отношении российской нефти продемонстрировали очевидный раскол в международной кампании экономического давления на Москву, признал евродепутат Вилле Ниинисте.

    Смягчение ограничений выявило серьезный кризис в политике западной изоляции, передает РИА «Новости».

    Депутат Европарламента Вилле Ниинисте подчеркнул негативные последствия задержек в принятии новых мер.

    «Обещанный законодательный запрет на импорт российской нефти даже еще важнее сейчас, когда есть слом в глобальных санкциях», – заявил политик изданию Euractiv.

    Парламентарий выразил уверенность, что нерешительность Еврокомиссии приносит прямую выгоду российской экономике. Ранее европейские чиновники отмечали невозможность назвать точные сроки полного отказа от энергоносителей из-за обострения на Ближнем Востоке и роста цен.

    Запланированное на 15 апреля представление соответствующего законопроекта исключили из ближайшей повестки ведомства. При этом Москва неоднократно подчеркивала готовность успешно справляться с усиливающимся многолетним давлением Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское правительство смягчило ограничения на ввоз произведенного из российской нефти горючего.

    Министерство финансов США продлило исключения из санкций для морских поставок энергоносителей из РФ.

    Евросоюз планирует ввести 21 пакет антироссийских мер до начала июля.

    21 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

    По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    «Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

    Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.

    В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.

    21 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Власти Нидерландов начали крупнейшее за десятки лет перевооружение армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Голландское оборонное ведомство форсирует закупку военной техники и боеприпасов из-за риска прямого вооруженного столкновения в Европе, перевооружение станет крупнейшим в истории страны за последние несколько десятков лет.

    Правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил, она станет крупнейшей за последние несколько десятков лет, отмечает ТАСС. В обзоре оборонных проектов на 2026 год подчеркивается: «Существует реальная возможность прямого вовлечения страны в крупный вооруженный конфликт в Европе». Военное ведомство отмечает, что международная обстановка стала менее предсказуемой, а мировой порядок испытывает серьезное давление.

    В связи с этим, власти королевства считают, что Североатлантический альянс должен быть готов к полномасштабным боевым действиям, а не только к сдерживанию. Минобороны страны резко увеличило темпы приобретения систем противовоздушной обороны, бронетехники и беспилотников. В текущий план включены 111 проектов, из которых 27 находятся на этапе разработки.

    Среди ключевых программ выделяются установка радаров в Северном море, расширение подразделений по борьбе с дронами и пополнение арсеналов для истребителей F-35. Руководство страны также намерено снизить зависимость от внешних поставщиков. К концу года планируется довести долю совместных европейских оборонных закупок до 40%.

    Также кабинет министров Нидерландов собирается ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины в течение трех лет. Военные расходы планируется увеличить до 3,5% ВВП за счет сокращения финансирования здравоохранения и социальных пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман анонсировал техническую готовность страны к крупномасштабному конфликту с Россией к 2028 году.

    Ранее власти королевства решили дополнительно закупить шесть истребителей F-35 для укрепления военно-воздушных сил. В то же время посольство России в Гааге назвало соглашение голландцев с Киевом о совместном производстве беспилотников очередным шагом к военной эскалации.

    21 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    МИД приравнял использование российских активов к финансированию терроризма

    Tекст: Вера Басилая

    Любая передача заблокированных российских средств на нужды украинской армии будет расцениваться как прямое спонсирование террористической деятельности и повлечет за собой встречные иски, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что любое прямое или косвенное использование заблокированных российских активов для оказания финансовой помощи Банковой, а также любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавила, что Россия обязательно добьется компенсации нанесенного ущерба в строгом соответствии с нормами международного права.

    Кроме того, Москва оставляет за собой право выдвинуть претензии к государствам, которые спонсируют преступления украинских военных за счет изъятых средств. Подобные действия западных стран будут расцениваться как поддержка актов геноцида и иных международных преступлений.

    Европейский союз рассматривал замороженные активы России в качестве единственного способа спасения киевского режима.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о крайне жестких ответных мерах со стороны Москвы.

    21 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Захарова назвала действия ЕК с замороженными активами «неприкрытым грабежом»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула абсолютную незаконность использования европейскими структурами отечественных средств.

    «Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия России, противоправны. То, что делает Еврокомиссия – это неприкрытый грабеж… Всем замешанным в этой грязной истории придется неизбежно ответить за свои деяния», – заявила дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел пообещало скорый ответ на блокировку отечественных активов.

    Захарова сравнила Европейский союз с воровской группировкой.

    Ранее сообщалось, что Москва заранее подготовила пакет жестких ответных мер на случай изъятия средств.

    21 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков оценил дискуссии в Европе о кандидатах для диалога с Россией

    Песков: Дискуссии в ЕС о возможном переговорщике носят эвентуальный характер

    Tекст: Вера Басилая

    Дискуссии в Европе о возможной кандидатуре для диалога с Россией носят эвентуальный характер, о конкретике пока никто не говорит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

     Песков отметил позитивную тенденцию самого факта таких обсуждений, передает РИА «Новости».

    «Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они, скорее, носили, как говорят дипломаты, «эвентуальный характер», не более того», – заявил Песков журналистам.

    По словам представителя Кремля, сам факт подобных экспертных обсуждений является хорошим знаком, поскольку еще несколько месяцев назад в Европе такие вопросы не поднимались.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в резкой форме отверг предложение российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор переговорщиков от ЕС с фильмами Леонида Гайдая.

    21 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    В воздушном пространстве Латвии военные обнаружили неизвестный БПЛА

    Военные Латвии обнаружили неизвестный дрон в воздушном пространстве страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийские вооруженные силы зафиксировали неопознанный беспилотный аппарат в небе над республикой, его принадлежность ВС страны не сообщают.

    Неопознанный дрон был зафиксирован системами наблюдения ВС Латвии. При этом точная принадлежность летательного аппарата пока остается невыясненной, сообщили в социальных сетях вооруженных сил республики, передает ТАСС.

    «Мы подтверждаем присутствие по меньшей мере одного БПЛА в воздушном пространстве Латвии», – отмечается в сообщении.

    Незадолго до этого Служба внешней разведки России сообщала о планах киевских властей использовать латвийскую территорию. При этом в Риге продолжают опасаться возможных ответных мер со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование запланировало запуски беспилотников по российской территории из Прибалтики. При этом, сообщалось, что военные специалисты ВСУ по управлению дронами разместились на пяти латвийских базах.

    Несколькими днями ранее неопознанный летательный аппарат уже вторгался в воздушное пространство республики.

    21 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕК предрекли затяжной энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость энергоресурсов в европейских странах будет превышать ожидания рынков на 20% вплоть до конца 2027 года на фоне обострения ближневосточного конфликта, считают в Еврокомиссии.

    Европейские потребители продолжат сталкиваться с серьезными экономическими последствиями кризиса на Ближнем Востоке. «Даже к концу 2027 года цены останутся примерно на 20% выше уровней, ожидаемых рынками до начала конфликта», – заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что после обострения ситуации стоимость нефти подскочила на 65% по сравнению с доконфликтными показателями, а газ подорожал на 50%. Инфляция в энергетическом секторе достигнет 11% в годовом выражении и останется высокой до начала 2027 года.

    На фоне кризиса ожидается увеличение госдолга стран Евросоюза. Показатель вырастет с 82,8% ВВП в прошлом году до 85,3% в 2027 году. Средний дефицит европейского бюджета также поднимется с 3,1% в прошлом году до 3,6% к 2027 году, считает Домбровскис.

    Ранее Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе из-за ближневосточного конфликта. Позже еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен оценил дополнительные затраты стран ЕС на импорт энергоносителей в 30 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер также спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

    22 мая 2026, 05:21 • Новости дня
    Zeit: ЕС давит на Зеленского из-за расследования дела Ермака

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры европейских стран призвали киевский режим разобраться с громким коррупционным делом экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака для сохранения шансов на вступление в Евросоюз.

    Европейские политики потребовали от Зеленского провести расследование дела Ермака, от которого зависит перспектива членства страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Zeit.

    По информации издания, после того как Ермак покинул свой пост в 2025 году, канцлер Германии Фридрих Мерц провел беседу с главой киевского режима. Политик дал понять, что из-за коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье.

    Подобные разговоры с Зеленским также состоялись у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако украинские власти до сих пор не выполнили требования европейских лидеров.

    Ранее СМИ предупреждали о катастрофических последствиях молчания Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. Напомним, Высший антикоррупционный суд страны арестовал связанную с делом об отмывании средств недвижимость под Киевом.

