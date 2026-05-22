«АвтоВАЗ» запустил продажи лимитированной Lada Niva Travel с кожаным салоном

Отечественный производитель вывел на рынок новую комплектацию автомобиля, передает ТАСС. «АО «АвтоВАЗ» объявляет о старте продаж лимитированной партии обновленной Lada Niva Travel. Всего будет выпущено 1000 внедорожников, отличительной особенностью которых стала обивка сидений из натуральной кожи», – заявили в пресс-службе предприятия.
Эксклюзивный салон предлагается в версии «Техно» по цене от 1,9 млн рублей. Машина получила светодиодную оптику, кондиционер, подогрев передних кресел и лобового стекла. Также внедорожник оснастили мультимедийной системой с навигатором, парктроником и камерой заднего вида.
Дорожный просвет обновленной модели достигает 220 миллиметров. Представители компании уточнили, что все автомобили этого семейства теперь комплектуются новым двигателем объемом 1,8 литра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» подготовила для Петербургского международного экономического форума премьеру обновленной модели Lada Niva Legend.
Ранее автопроизводитель получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva.
В конце апреля завод направил более 500 млн рублей на модернизацию производства и обновление линий сборки этих внедорожников.